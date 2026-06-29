Quelques semaines après le lancement de Directive 8020, le PDG de Supermassive Games démissionne

Pas de commandant à bord

Si tout allait bien pour le studio, on aurait pu penser que la démission de Robert Henrysson marquait simplement la fin d’un cycle après la sortie de Directive 8020. Mais chez Supermassive Games, on sait malheureusement à quel point les choses vont mal, et ce départ laisse plutôt penser que le studio n’est pas prêt de se redresser avec cet épisode.

C’est sur Linkedin que l’on apprend son départ, où l’intéressé précise qu’il quitte également Nordisk Games, une entreprise d’investissement dans le jeu vidéo :

« Diriger un studio n’est jamais une tâche solitaire ; c’est le fruit des efforts de toute l’équipe. Notre engagement en faveur de l’amélioration continue a toujours été, et reste, au cœur de tout ce que nous entreprenons. Je tiens à exprimer toute ma reconnaissance à l’équipe de Supermassive Games pour tout ce que j’ai appris et vécu à vos côtés. Vous formez le meilleur studio de jeux narratifs au monde : vous êtes formidables ! Je vous souhaite le meilleur pour l’avenir. »

Cet avenir repose désormais sur The Craven Man, déjà teasé dans l’épisode le plus récent. À voir si le studio pourra encore continuer d’opérer sous cette forme pendant longtemps, ce qui dépendra peut-être aussi de la personne qui reprendra le rôle de PDG.