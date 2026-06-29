Tekken 8 : Bob vient nous montrer qu’il est toujours aussi agile qu’avant, sortie prévue en août

Roger Jr. donnera des nouvelles lors de l’EVO France

Si vous découvrez le personnage, ne vous fiez pas à sa carrure. Comme dans tous les autres Tekken où il a fait une apparition, Bob se montre particulièrement souple malgré sa corpulence et enchaîne les saltos avec une grande aisance. Le personnage nous montre ce qu’il sait faire en vidéo, tandis que Bandai Namco indique que Bob sera disponible dès le 19 août pour les possesseurs du Season Pass, puis le 24 août prochain pour tout le monde (qui voudra passer à la caisse).

Cet automne, ce sera au tour de Roger Jr. de venir rejoindre le casting de Tekken 8, et si Bandai Namco ne veut pas trop en montrer sur le personnage malgré une courte apparition à la fin de cette vidéo, il promet de tout nous dire sur lui lors de l’EVO France, qui se tiendra le 11 octobre prochain. On s’attend donc à ce que Roger Jr. arrive plutôt au mois de novembre.

Une série cartoonesque en approche

Et en parlant de Tekken, Bandai Namco a fait une autre annonce des plus étranges en marge de cet EVO. L’éditeur a levé le voile sur Tekken! Cartoon, une série de cartoons (c’est logique) qui mettra en scène des personnages populaires de la saga avec un style visuel des plus uniques, loin de tout ce que l’on connait de la licence.

Pas encore de date de diffusion pour ce drôle de projet, mais c’est en tout cas à surveiller pour celles et ceux qui apprécient l’univers Tekken.