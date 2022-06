Street Fighter 6

Street Fighter 6 est un jeu de combat développé et édité par Capcom. On retrouve Ryu, Chun-Li plusieurs années après le troisième épisode ce qui en fait l'opus situé le plus tard canoniquement. Visuellement, on note de grands changements apportés à la fois par le passage sur le RE Engine mais aussi la volonté de proposer un style urbain inspiré du street art. La refonte a aussi lieu au niveau du gameplay avec le nouveau système Drive et les débutants pourront choisir des commandes simplifiées avec des combos assistés. Mais la plus grande révolution est son mode histoire qui nous permettra d'écumer les rues de Metro City aux commandes de notre avatar pour en devenir le plus grand combattant.