Onimusha: Way of the Sword maintient sa date de sortie et présente un combat de boss

Pas de report en vue, mais pas de date avancée non plus

Lorsque certains revendeurs ont commencé à lister Onimusha: Way of the Sword au 4 septembre au lieu du 25, on a pu penser que Capcom souhaitait éviter le bouchon de la fin du mois, avec Control Resonant et Silent Hill Townfall. Il n’en est rien.

Lors du dernier showcase Capcom, le réalisateur du jeu, Satoru Nihei, a insisté sur le fait qu’Onimusha: Way of the Sword sortira bel et bien à la date prévue, le 25 septembre. L’information donnée par certains revendeurs était donc fausse, même si elle se tenait, étant donné que Capcom a déjà avancé la date de sortie d’un jeu tout récemment avec Pragmata.

Pour mieux nous faire patienter jusqu’à cette date, Capcom a dévoilé quelques nouvelles images de gameplay pour cet Onimusha: Way of the Sword, avec notamment un combat de boss inédit. Musashi affronte ici le Genma Dohatsu-ten, qui promet de nous donner un peu de fil à retordre.

Onimusha: Way of the Sword est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Une démo est toujours disponible.