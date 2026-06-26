Onimusha: Way of the Sword maintient sa date de sortie et présente un combat de boss

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Parmi les poids lourds du mois de septembre, on retrouve Onimusha: Way of the Sword, qui a pour but de revitaliser la licence de Capcom après une trop longue absence (malgré des remasters). Pour cela, le jeu va devoir se frayer une place parmi les autres sorties de ce mois, qui sont nombreuses. Alors qu’une rumeur autour d’une sortie avancée faisait parler d’elle, Capcom a montré qu’il n’avait pas peur d’un peu de compétition.

Onimusha: Way of the Sword

Pas de report en vue, mais pas de date avancée non plus

Lorsque certains revendeurs ont commencé à lister Onimusha: Way of the Sword au 4 septembre au lieu du 25, on a pu penser que Capcom souhaitait éviter le bouchon de la fin du mois, avec Control Resonant et Silent Hill Townfall. Il n’en est rien.

Lors du dernier showcase Capcom, le réalisateur du jeu, Satoru Nihei, a insisté sur le fait qu’Onimusha: Way of the Sword sortira bel et bien à la date prévue, le 25 septembre. L’information donnée par certains revendeurs était donc fausse, même si elle se tenait, étant donné que Capcom a déjà avancé la date de sortie d’un jeu tout récemment avec Pragmata.

Pour mieux nous faire patienter jusqu’à cette date, Capcom a dévoilé quelques nouvelles images de gameplay pour cet Onimusha: Way of the Sword, avec notamment un combat de boss inédit. Musashi affronte ici le Genma Dohatsu-ten, qui promet de nous donner un peu de fil à retordre.

Onimusha: Way of the Sword est prévu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2. Une démo est toujours disponible.

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette d'Onimusha: Way of the Sword
Onimusha: Way of the Sword
pc ps5 xbox series

Date de sortie : 25/09/2026

Looking For Fael nous fait faire le tour des lieux du plus étrange des appartements

Le loyer ne doit pas être donné À l’occasion de cette nouvelle édition de l’AG French Direct, Looking For Fael nous réinvite dans l’appartement avec quelques images de gameplay supplémentaires. Le titre du jeu porte bien son nom puisque vous partirez ici à la recherche de votre colocataire disparu, Fael, au sein d’un lieu qui prendra vite la forme d’un vrai labyrinthe avec des pièces toujours plus étonnantes, pour ne pas dire surréalistes, qui disposent toutes de leur propre logique. Et autant dire qu’il faudra un peu se creuser la tête pour la saisir à chaque fois. En plus de ce pitch si particulier, Looking For Fael met en place des puzzles étonnants qui peuvent être résolus via votre Game Leaf, sorte d’hommage à la Game Boy qui contiendra plein de mini-jeux à résoudre pour vous donner accès à de nouvelles pièces à explorer. On en voit d’ailleurs un exemple dans la dernière bande-annonce diffusée ici. Looking For Fael sera prochainement disponible sur PC, puisque le jeu devrait sortir dans le courant de cet été. Si ce concept pas comme les autres vous intrigue, sachez que vous pouvez directement en avoir un avant-goût avec une démo qui est…

En savoir plus

Sur le même thème

Capcom nous parlera d’Onimusha et Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen lors de son Capcom Spotlight du 25 juin

pc ps5 xbox series
Capcom nous parlera d’Onimusha et Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen lors de son Capcom Spotlight du 25 juin

Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo

pc ps5 xbox series switch 2
Le producteur d’Onimusha: Way of the Sword promet que le jeu complet sera plus difficile que la démo

Onimusha: Way of the Sword dégaine son katana une énième fois pour annoncer qu’il sortira le 25 septembre, une démo est à présent disponible

pc ps5 xbox series
Onimusha: Way of the Sword dégaine son katana une énième fois pour annoncer qu’il sortira le 25 septembre, une démo est à présent disponible

State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)

pc ps5 xbox series switch switch 2
State of Play : Le résumé complet de l’émission du 2 juin (God of War: Laufey, Marvel’s Wolverine, Until Dawn 2…)
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Kingdom Come Deliverance II fête ses 6 millions de ventes depuis son lancement
pc ps5 xbox series
Kingdom Come Deliverance II fête ses 6 millions de ventes depuis son lancement
Romeo is a Dead Man se met à jour avec un mode Photo et des costumes tirés de Hotline Miami
pc ps5 xbox series
Romeo is a Dead Man se met à jour avec un mode Photo et des costumes tirés de Hotline Miami
L’action-RPG gacha Silver Palace entrera prochainement en phase de bêta fermée
pc ios android
L’action-RPG gacha Silver Palace entrera prochainement en phase de bêta fermée
Genshin Impact : Le casting de Snezhnaya, dernière région du jeu, se dévoile en vidéo
pc ps5 xbox series ios android ps4
Genshin Impact : Le casting de Snezhnaya, dernière région du jeu, se dévoile en vidéo
Vers une nouvelle pénurie de consoles à la fin de l’année à cause de l’IA et de GTA 6 ? Un grand revendeur pense que oui
ps5 xbox series
Vers une nouvelle pénurie de consoles à la fin de l’année à cause de l’IA et de GTA 6 ? Un grand revendeur pense que oui
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen dévoile de nouveaux détails sur son exploration et ses donjons
pc ps5 xbox series
Dragon’s Dogma 2: Dark Arisen dévoile de nouveaux détails sur son exploration et ses donjons
Monster Hunter Stories 3 accueille Navirou avec un nouveau DLC et un mode de difficulté inédit
pc ps5 xbox series switch 2
Monster Hunter Stories 3 accueille Navirou avec un nouveau DLC et un mode de difficulté inédit
Afro Game Showcase : Le résumé complet de toutes les annonces (Kalanoro, Feather’s Edge, Go North…)
Afro Game Showcase : Le résumé complet de toutes les annonces (Kalanoro, Feather’s Edge, Go North…)
Xbox augmente (encore) le prix de ses consoles, cette fois-ci de 100 à 150 dollars
xbox series
Xbox augmente (encore) le prix de ses consoles, cette fois-ci de 100 à 150 dollars
The Witch’s Bakery : Le jeu d’aventure français dispose enfin d’une date de sortie, calée au mois d’août
pc ps5 xbox series switch switch 2
The Witch’s Bakery : Le jeu d’aventure français dispose enfin d’une date de sortie, calée au mois d’août
[MAJ] Sony annonce qu’il licencie une grande partie des employés de Bungie, et pas que ceux qui travaillaient sur Destiny 2
pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one
[MAJ] Sony annonce qu’il licencie une grande partie des employés de Bungie, et pas que ceux qui travaillaient sur Destiny 2
En vendant GTA 6 dans une boite sans disque, Take-Two se met tout un marché (et un public) à dos
ps5 xbox series
En vendant GTA 6 dans une boite sans disque, Take-Two se met tout un marché (et un public) à dos
Enshrouded quittera l’accès anticipé le 15 octobre et arrivera enfin sur PS5
pc
Enshrouded quittera l’accès anticipé le 15 octobre et arrivera enfin sur PS5
The Seven Deadly Sins Origin : la mise à jour 1.6 disponible, voici les nouveautés (Elizabeth, SSR gratuit…)
pc ps5 ios android
The Seven Deadly Sins Origin : la mise à jour 1.6 disponible, voici les nouveautés (Elizabeth, SSR gratuit…)
Tim Sweeney (Epic Games) a presque envie de réinventer le NFT en « connectant les systèmes économiques des jeux » entre eux
pc ps5 xbox series switch ios android ps4 xbox one switch 2
Tim Sweeney (Epic Games) a presque envie de réinventer le NFT en « connectant les systèmes économiques des jeux » entre eux
La version complète de Ratatan a encore besoin de temps et voit sa sortie être décalée à cet automne
pc ps5 xbox series ps4 switch 2
La version complète de Ratatan a encore besoin de temps et voit sa sortie être décalée à cet automne
Arc Systems Works va publier Qliphah in Providence’s Shadow, un RPG tactique dans une ville de Tokyo détruite
pc ps5 switch
Arc Systems Works va publier Qliphah in Providence’s Shadow, un RPG tactique dans une ville de Tokyo détruite
Dead or Alive 6: Last Round vient à peine de sortir qu’un nouveau DLC est annoncé pour cet été
pc ps5 xbox series
Dead or Alive 6: Last Round vient à peine de sortir qu’un nouveau DLC est annoncé pour cet été
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sortira aussi sur Switch 2 avec tous ses DLC
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 sortira aussi sur Switch 2 avec tous ses DLC
Tomb Raider: Legacy of Atlantis nous explique comment le Pérou a été réinventé dans le deuxième épisode des coulisses du développement
pc ps5 xbox series switch 2
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Grand Theft Auto VI est déjà disponible en promotion chez ces revendeurs, dépêchez-vous !
ps5 xbox series
Grand Theft Auto VI
GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?
pc ps5 xbox series
GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?
Sony vous promet que c’est sur PS5 que vous pourrez profiter au mieux de GTA 6
ps5 xbox series
Sony vous promet que c’est sur PS5 que vous pourrez profiter au mieux de GTA 6
La saison 2 de Cyberpunk Edgerunners présentera ses premières images le 29 juin
La saison 2 de Cyberpunk Edgerunners présentera ses premières images le 29 juin