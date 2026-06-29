La série Cyberpunk Edgerunners II présente ses premières images avec un nouveau casting

4 personnages qui n’ont pas beaucoup de choses en commun sur le papier

Le studio Trigger est donc de retour à Night City pour nous raconter une nouvelle histoire dans Cyberpunk Edgerunners II, qui ne fait pas véritablement suite à la première saison de la série diffusée sur Netflix.

Au casting de cette nouvelle saison, on retrouve donc quatre personnages. Le premier – et le plus imposant – se nomme Weak Kingsley, et avec son look très à la Ghost in the Shell, il est présenté comme un Edgerunner vétéran, qui n’est cependant plus que l’ombre de lui-même. Un personnage que l’on imagine déjà avoir un lourd passif, et qui sera accompagné par D, un netrunner de la « Snake Nation » qui est à la recherche du meurtrier qui a anéanti son clan (Sasuke, c’est toi ?). On retrouve également Talia Yang, jeune femme qui a plutôt un parcours Corpo, mais qui préfère les bas-fonds. Le casting est complété par le jeune Roman Carax, qui est un cinéphile qui cherche à capturer certains événements avec sa caméra.

Tout un groupe que l’on devrait suivre sur plusieurs épisodes dans une saison qui arrivera finalement assez tôt, puisque sa sortie est prévue pour cet automne 2026 sur Netflix. De quoi relancer une dernière fois les ventes de Cyberpunk 2077.