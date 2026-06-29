La série Cyberpunk Edgerunners II présente ses premières images avec un nouveau casting

Publié le :

Pas de commentaire

Avatar de Jordan

Rédigé par

0

Sans rentrer dans les détails, on savait plus ou moins que si une suite de Cyberpunk Edgerunners voyait le jour, la série prendrait la forme d’une anthologie avec un nouveau casting de personnages à suivre à chaque saison. On laisse donc de côté celles et ceux que l’on a appris à aimer durant la première saison pour se concentrer sur un tout nouveau groupe, qui sera au cœur de l’intrigue de Cyberpunk Edgerunners II.

Cyberpunk Edgerunners II // Source : Trigger

4 personnages qui n’ont pas beaucoup de choses en commun sur le papier

Le studio Trigger est donc de retour à Night City pour nous raconter une nouvelle histoire dans Cyberpunk Edgerunners II, qui ne fait pas véritablement suite à la première saison de la série diffusée sur Netflix.

Au casting de cette nouvelle saison, on retrouve donc quatre personnages. Le premier – et le plus imposant – se nomme Weak Kingsley, et avec son look très à la Ghost in the Shell, il est présenté comme un Edgerunner vétéran, qui n’est cependant plus que l’ombre de lui-même. Un personnage que l’on imagine déjà avoir un lourd passif, et qui sera accompagné par D, un netrunner de la « Snake Nation » qui est à la recherche du meurtrier qui a anéanti son clan (Sasuke, c’est toi ?). On retrouve également Talia Yang, jeune femme qui a plutôt un parcours Corpo, mais qui préfère les bas-fonds. Le casting est complété par le jeune Roman Carax, qui est un cinéphile qui cherche à capturer certains événements avec sa caméra.

Tout un groupe que l’on devrait suivre sur plusieurs épisodes dans une saison qui arrivera finalement assez tôt, puisque sa sortie est prévue pour cet automne 2026 sur Netflix. De quoi relancer une dernière fois les ventes de Cyberpunk 2077.

Cyberpunk edgerunners 2 1 1

Affiche de Cyberpunk Edgerunners II // Source : Trigger

Ajoutez-nous à vos favoris

Cet article peut contenir des liens affiliés

Jaquette de Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
Cyberpunk 2077 Phantom Liberty
pc ps5 xbox series switch 2

Date de sortie : 26/09/2023

GTA 6 : Les précommandes sont ouvertes, où réserver le jeu de Rockstar ?

Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

En savoir plus

Sur le même thème

Cyberpunk 2077 : La suite du jeu pourrait avoir une partie multijoueur selon une offre d’emploi du studio

pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Cyberpunk 2077 : La suite du jeu pourrait avoir une partie multijoueur selon une offre d’emploi du studio

Keanu Reeves serait absolument partant pour rempiler dans la suite de Cyberpunk 2077

pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
cyberpunk 2077

75% des ventes de la version Switch 2 de Cyberpunk 2077 proviennent de la version physique du jeu

switch 2
cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 : la mise à jour 2.3 introduit la conduite autonome, de nouveaux véhicules et de nombreuses améliorations

pc ps5 xbox series stadia ps4 xbox one switch 2
Cyberpunk 2077 : la mise à jour 2.3 introduit la conduite autonome, de nouveaux véhicules et de nombreuses améliorations
S'abonner
Me notifier des
guest
0 Commentaires
plus de votes
plus récents plus anciens

D'autres actualités jeux vidéo du moment

Cairn : G4F Records annonce la sortie de la bande originale en CD, ou comment profiter d’une musique qui atteint les sommets
pc ps5
Cairn : G4F Records annonce la sortie de la bande originale en CD, ou comment profiter d’une musique qui atteint les sommets
Selon quelques développeurs, Xbox commencerait à freiner ses partenariats avec des studios tiers pour son Game Pass
xbox series
Selon quelques développeurs, Xbox commencerait à freiner ses partenariats avec des studios tiers pour son Game Pass
« Il y a une vraie intention de préservation » Red Art Games nous en dit plus sur Gobliiins Collection
ps5 xbox series switch
« Il y a une vraie intention de préservation » Red Art Games nous en dit plus sur Gobliiins Collection
2XKO veut terminer l’année comme il se doit avec la sortie de deux nouveaux personnages, Lux et Samira
pc ps5 xbox series
2XKO veut terminer l’année comme il se doit avec la sortie de deux nouveaux personnages, Lux et Samira
CD Projekt change de nom, mais juste pour devenir entièrement CD Projekt Red
CD Projekt change de nom, mais juste pour devenir entièrement CD Projekt Red
Si vous avez acheté des films de StudioCanal sur votre PlayStation, vous n’y aurez plus accès dès septembre
Si vous avez acheté des films de StudioCanal sur votre PlayStation, vous n’y aurez plus accès dès septembre
Lenovo prévient que les prix de la RAM ne reviendront sans doute jamais à la normale, et que des hausses sont encore à prévoir
pc
Lenovo prévient que les prix de la RAM ne reviendront sans doute jamais à la normale, et que des hausses sont encore à prévoir
Revenu d’entre les morts, BlazBlue: Central Fiction aura bientôt droit à un nouveau DLC
pc ps4 ps3
Revenu d’entre les morts, BlazBlue: Central Fiction aura bientôt droit à un nouveau DLC
Le studio derrière Darksiders Genesis et Battle Chasers: Nightwar dévoile DUST: Origins, un jeu d’action de science-fiction
pc
Le studio derrière Darksiders Genesis et Battle Chasers: Nightwar dévoile DUST: Origins, un jeu d’action de science-fiction
Granblue Fantasy Versus: Rising débarque prochainement sur Switch 2 et invite Id à rejoindre ses rangs
pc ps5 ps4
Granblue Fantasy Versus: Rising débarque prochainement sur Switch 2 et invite Id à rejoindre ses rangs
Tekken 8 : Bob vient nous montrer qu’il est toujours aussi agile qu’avant, sortie prévue en août
pc ps5 xbox series
Tekken 8 : Bob vient nous montrer qu’il est toujours aussi agile qu’avant, sortie prévue en août
Marvel Tokon : Loki, Blade et Deadpool complètent le casting du jeu en rejoignant l’équipe de Ghost Rider
pc ps5
Marvel Tokon : Loki, Blade et Deadpool complètent le casting du jeu en rejoignant l’équipe de Ghost Rider
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 29 juin (Rhythm Paradise Groove, Monopoly: Star Wars…)
pc ps5 xbox series switch switch 2
Les sorties jeux vidéo de la semaine du 29 juin (Rhythm Paradise Groove, Monopoly: Star Wars…)
Débrief : GTA VI préco et physique, hausse du prix de la Xbox, et Bungie licencie
Débrief : GTA VI préco et physique, hausse du prix de la Xbox, et Bungie licencie
Avatar Legends dévoile son premier Season Pass avec 4 combattants, et vous laisse choisir le cinquième
pc ps5 xbox series switch switch 2
Avatar Legends dévoile son premier Season Pass avec 4 combattants, et vous laisse choisir le cinquième
GTA 6 : Malgré les rumeurs, aucune version physique avec disque n’est prévue, même après la sortie
ps5 xbox series
GTA 6 : Malgré les rumeurs, aucune version physique avec disque n’est prévue, même après la sortie
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe Glory Hunters
pc ps5 xbox series switch ps4 xbox one switch 2
EA Sports FC 26 dévoile la première équipe Glory Hunters
Sony ne veut vraiment pas lâcher l’affaire côté jeux service, et promet de continuer à expérimenter
ps5
Sony ne veut vraiment pas lâcher l’affaire côté jeux service, et promet de continuer à expérimenter
Dead or Alive 6 Last Round – La blague de trop ?
pc ps5 xbox series
Dead or Alive 6 Last Round – La blague de trop ?
Si jamais vous en doutiez, l’édition physique de Marvel’s Wolverine comportera bien un disque
ps5
Si jamais vous en doutiez, l’édition physique de Marvel’s Wolverine comportera bien un disque
Les ventes de PS5 et de Xbox Series se sont plus que jamais effondrées aux États-Unis en mai dernier
ps5 xbox series
Xbox Series X VS PS5
Clutch : Le jeu de courses des anciens de Forza Horizon en dévoile beaucoup avec une heure de gameplay
pc ps5 xbox series
Clutch : Le jeu de courses des anciens de Forza Horizon en dévoile beaucoup avec une heure de gameplay
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition – Que vaut la version Nintendo Switch 2
pc ps5 xbox series ps4 xbox one switch 2
Devil May Cry 5 Devil Hunter Edition – Que vaut la version Nintendo Switch 2
Une nouvelle enquête fait le point sur les licenciements chez Quantic Dream, avec un Star Wars Eclipse en péril
pc
Une nouvelle enquête fait le point sur les licenciements chez Quantic Dream, avec un Star Wars Eclipse en péril