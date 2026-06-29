Selon quelques développeurs, Xbox commencerait à freiner ses partenariats avec des studios tiers pour son Game Pass

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Asha Sharma a annoncé qu’un « reset » était à venir chez Xbox, et cela ne désignait peut-être pas que des licenciements majeurs ainsi qu’une hausse du prix de ses consoles. Le Game Pass est forcément scruté de très près par les dirigeants du groupe étant donné que ses performances sont au cœur de la stratégie de Xbox. On ne s’étonnerait donc qu’à moitié de voir le constructeur repenser l’abonnement, peut-être avoir moins de sorties day one de jeux d’éditeurs ou studios tiers.

Xbox Game Pass // Source : Xbox

Moins d’indés dans le Game Pass ?

Cette théorie est avancée par Fernando Rizo, qui travaille chez Caboodle Games, qui agit en tant que conseiller pour les studios indépendants qui s’auto-éditent. Interrogé au micro de Shams Jorjani, PDG d’Arrowhead Game Studios (Helldivers 2), dans le podcast The Business of Video Games (relayé par VGC), Rizo a déclaré que Xbox chercherait à proposer de moins en moins de partenariats avec les studios tiers (surtout indépendants) ces derniers temps, au point même de dire que ces types de deals sont mis sur pause pour le moment :

« J’étais en Italie pour un salon professionnel ; j’y ai pris d’agréables déjeuners et dîners avec des collègues du secteur. Le bruit courait que de nombreuses personnes qui auraient pu décrocher des accords liés au Game Pass avaient vu la démarche ne pas aboutir, et ce même si les négociations étaient bien avancées, bien que rien ne soit signé. »

Peut-être uniquement de manière temporaire étant donné tous les changements que Xbox traverse en ce moment, à moins que le groupe tente de réévaluer sa stratégie autour du Game Pass avec moins de partenariats du genre, qui doivent être coûteux (enfin, une bouchée de pain à l’échelle de Microsoft évidemment). Des propos qui restent évidemment à prendre avec des pincettes même s’il s’agit de quelqu’un du milieu qui a déjà été au cœur de partenariats entourant le Game Pass.

On peut au moins faire confiance à Xbox pour parler de cela dans les jours et semaines à venir, étant donné que le constructeur ne perd vraiment aucune chance de prendre la parole à propos de tout et de rien ces derniers temps.

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