Marvel Tokon : Loki, Blade et Deadpool complètent le casting du jeu en rejoignant l’équipe de Ghost Rider

Les Samouraïs de minuit

En sachant que Ghost Rider était l’un des chefs d’équipe de ce Marvel Tokon, on s’attendait à voir le roster des Midnight Sons débouler. Et on y a presque cru puisque le deuxième personnage qui compose cette équipe n’est autre que Blade, qui aime pourchasser les créatures de la nuit avec son katana le plus affûté.

Mais cette idée de Midnight Sons est ensuite partie en lambeaux lorsque l’on a vu Loki rejoindre cette drôle d’équipe. Le frère de Thor ne jouera visiblement pas les grands méchants cette fois-ci mais n’hésitera pas à recourir à des tas d’illusions et à de grandes attaques magiques pour mettre à terre ses adversaires. Pour fêter sa présence, l’arène d’Asgard a été dévoilée dans la foulée avec encore une fois des tas de clins d’œil à découvrir.

Pour compléter le tout, l’inévitable Deadpool ferme la marche. Difficile de se passer d’un tel personnage pour Arc System Works, qui viendra briser le quatrième mur en quelques combos. Cette équipe ne se nommera donc pas Midnight Sons, mais « Samurai Outriders ».

Le studio en a également profité pour annoncer une bêta ouverte, qui aura uniquement lieu sur PS5 et qui se déroulera du 24 au 26 juillet. Arc System Works précise que Blade fera ici partie des personnages jouables.

Marvel Tokon: Fighting Souls sera disponible dès le 6 août prochain sur PC et PlayStation 5.