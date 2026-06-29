Granblue Fantasy Versus: Rising débarque prochainement sur Switch 2 et invite Id à rejoindre ses rangs

La version 2.60 apportera du sang-neuf

Sans doute pour fêter la ressortie de Granblue Fantasy Relink, Cygames et Arc System Works ont décidé d’intégrer Id au casting de Granblue Fantasy Versus: Rising. Il s’agit là d’un personnage inédit qui est au centre de l’intrigue de l’action-RPG, et qui va donc faire ses grands débuts dans le roster du jeu de combat dès la version 2.60 du titre. Celle-ci apportera également une nouvelle arène, un nouveau costume, et des tas d’ajustements, dont une nouvelle mécanique de gameplay qui est encore mystérieuse à ce jour.

Cette nouvelle mise à jour du jeu sortira le 17 septembre prochain, date à laquelle arrivera également une version Switch 2 pour Granblue Fantasy Versus: Rising.

Jusqu’ici, le titre n’était disponible que sur les consoles PlayStation et sur PC, ce qui va donc changer. Aucune image de ce portage n’a été dévoilée pour autant, et on ne sait pas si elle arrivera « nue » sans ses DLC, ou si une version comprenant les deux Season Pass sera disponible à l’achat. On imagine qu’il ne s’agira là que d’une édition numérique, étant donné que sur PlayStation, aucune version physique n’est disponible.