Les sorties jeux vidéo de la semaine du 29 juin (Rhythm Paradise Groove, Monopoly: Star Wars…)

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Après une semaine caniculaire où tout le monde a fait de son mieux pour ne pas allumer le PC ou les consoles histoire de ne pas créer une autre source de chaleur, ce satané soleil nous laisse une semaine de répit pour jouer aux sorties à venir. Comme tous les ans, cette période de l’année reste cependant relativement calme, avec peu de nouveaux jeux à découvrir.

Rhythm Paradise Groove // Source : ActuGaming

Les sorties de la semaine

Le tout début de l’été n’est jamais très propice pour faire le plein de nouveaux jeux, et cette année, on le constate une nouvelle fois. On note malgré un ou deux sorties jeux vidéo à retenir comme celle de Rhythm Paradise Groove, compilation de mini-jeux de rythme parfois absurdes qui promet de venir ambiancer certaines de vos soirées estivales entre amis ou en famille.

Toujours dans le genre des party-game, on retrouvera également Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains, qui ravira peut-être les fans les moins exigeants de la saga. On vous avait prévenu, cette semaine n’est pas très riche en nouveautés, ce qui vous laissera le temps de jeter un œil à votre backlog.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

30 juin

1er juillet

2 juillet

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Où précommander GTA 6 ? Le moment est enfin venu. Pour certains, GTA 6 n’est qu’un jeu de plus à ajouter à leur bibliothèque, pour d’autres, c’est presque le Saint-Graal, étant donné que tout le monde adore en faire des caisses sur le prochain jeu de Rockstar. Après autant d’années d’attente, ça peut se comprendre, et on imagine facilement pourquoi certaines personnes veulent précommander le jeu assez rapidement afin d’être sûres d’avoir un exemplaire physique du jeu à sa sortie, même si on imagine que Take-Two a prévu large pour un tel événement. Détail important à prendre en compte, qui fera également beaucoup parler : l’édition physique de GTA 6 ne comprend pas de disque, mais seulement un code de téléchargement. Une version boîte un peu inutile donc, mais si vous souhaitez avoir l’objet dans votre bibliothèque, ça se comprend également. L’éditeur a lancé le top départ des précommandes du jeu aujourd’hui, après avoir fait durer le suspense bien trop longtemps. Vous vous en doutez, les revendeurs comme Cdiscount ou Amazon se sont dépêchés de proposer le jeu à la vente, même si certaines enseignes ne sont pas encore à jour ici. Si…

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