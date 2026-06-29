Les sorties jeux vidéo de la semaine du 29 juin (Rhythm Paradise Groove, Monopoly: Star Wars…)

Les sorties de la semaine

Le tout début de l’été n’est jamais très propice pour faire le plein de nouveaux jeux, et cette année, on le constate une nouvelle fois. On note malgré un ou deux sorties jeux vidéo à retenir comme celle de Rhythm Paradise Groove, compilation de mini-jeux de rythme parfois absurdes qui promet de venir ambiancer certaines de vos soirées estivales entre amis ou en famille.

Toujours dans le genre des party-game, on retrouvera également Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains, qui ravira peut-être les fans les moins exigeants de la saga. On vous avait prévenu, cette semaine n’est pas très riche en nouveautés, ce qui vous laissera le temps de jeter un œil à votre backlog.

Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :

30 juin

1er juillet

2 juillet