Une licence oubliée de retour ?

En dehors de la remise des récompenses pour les meilleurs jeux de l’année, les Game Awards seront aussi le lieu idéal pour découvrir des tas de nouveaux projets ainsi que des jeux qui n’ont pas donné de nouvelles depuis bien trop longtemps (Dragon Age Dreadwolf, on pense à toi). Sega sera bien évidemment de la partie puisque l’éditeur compte plusieurs jeux sélectionnés dans différentes catégories, mais il compte aussi faire quelque annonce.

Ou au moins une, qui pourrait être majeure. C’est du moins ce que l’on déduit avec un carton d’invitation qui a été envoyé à plusieurs journalises, influenceurs et vidéastes, où Sega note simplement le rendez-vous des Game Awards avec le titre suivant : « New era, new energy » (« nouvelle ère, nouvelle énergie », si ce n’était pas évident).

Dès lors, les réseaux sociaux se sont enflammés à l’idée de ce que Sega pourrait annoncer sur scène. Plusieurs théories reviennent en boucle, comme le retour de nouvelles licences à l’image de Jet Set Radio ou encore Virtua Fighter. La première a déjà fait parler d’elle via de nombreuses fuites, et pour la seconde, voir la licence de jeu de combat ferait assurément plaisir à quelques nostalgiques et collerait à cette idée de « nouvelle ère ». On vous laisse faire vos propres théories, en attendant le 8 décembre à 1h30 du matin pour vérifier qui aura eu raison.

SEGA appears to be announcing *something* at The Game Awards 2023 on December 7. https://t.co/zVAbLXMzoY pic.twitter.com/W8kf4Bxc3o — Gematsu (@gematsu) December 2, 2023