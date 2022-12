Hades II

Hades II est un jeu d'action de type rogue-like développé et édité par Supergiant Games. Reprenant à première vue la nervosité du gameplay, le style visuel et les musiques qui ont fait le succès du premier épisode de la licence sorti en 2020, cet opus propose aux joueurs et aux joueuses de suivre l'histoire de Melinoë, princesse du royaume des morts, dans son combat contre Kronos et les Titans afin de libérer Zeus.