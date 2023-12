Rocket Racing, un nouveau mode de jeu par les créateurs de Rocket League, vous fera conduire sans limites dans Fortnite dès le 8 décembre

Malin de la part d’Epic Games d’avoir incorporé une partie du gameplay de leur nouvelle trouvaille pendant l’événement Big Bang, puisque nous avons pu prendre en mains les nouveaux véhicules mais aussi tester les mécaniques de boost ou encore d’esquive aérienne notamment, en espérant que le reste du gameplay soit tout aussi nerveux puisqu’il n’y aura pas de ballon ici. Et il y a de quoi se réjouir puisque ce tout nouveau jeu est développé par des fins connaisseurs puisqu’il s’agit de Psyonix Studios, les créateurs du légendaire Rocket League, appartenant à Epic Games depuis 2019. Pour rappel, l’éditeur avait fait passé le jeu en free-to-play en septembre 2020 pour tenter de relancer la machine, s’attirant les foudres de certains joueurs voyant d’un mauvais œil ce rachat et ce changement surprenants.

Roulez jeunesse !

Know no limits.#RocketRacing launches in Fortnite on December 8th, 2023. pic.twitter.com/OR9hWvZptt — Rocket Racing (@RocketRacing) December 2, 2023

Comme vous avez pu le voir, tout comme son homologue LEGO Fortnite qui sera lancé la veille soit dès le 7 décembre prochain, Rocket Racing dispose de son propre compte X afin d’alimenter en nouvelles et faire vivre sa communauté. Et surprise, le premier trailer complet du jeu sera diffusé durant les Game Awards qui auront lieu justement dans la nuit du 7 au 8 décembre chez nous, une annonce faite officiellement par le compte X des Game Awards dans la soirée. Décidément, Fortnite et Geoff Keighley, une relation de confiance puisque ce n’est pas la première fois que le jeu se montre durant les événements du présentateur canadien.

Tune into #TheGameAwards on Thursday for the World Premiere of the @RocketRacing Reveal Trailer! pic.twitter.com/lhqfyKmBAV — The Game Awards (@thegameawards) December 2, 2023