Lenovo prévient que les prix de la RAM ne reviendront sans doute jamais à la normale, et que des hausses sont encore à prévoir

On continuera de casquer pendant un bon moment

Si vous pensiez que le prix de certains composants allait repartir à la baisse une fois la crise terminée, c’est bien mal connaître le monde du capitalisme. Une fois une hausse enregistrée, difficile de revenir en arrière, surtout s’il y a une vraie demande. Martin Hiegl, l’un des cadres de Lenovo, s’est exprimé sur le sujet lors d’une conférence relayée par VGC, durant laquelle il prévient que les prix des composants liés à la mémoire ne vont probablement jamais redescendre au niveau où ils étaient avant la crise.

Une théorie appuyée par les récents commentaires de Microsoft suite à la hausse de prix des Xbox Series, qui prévenait que les coûts de fabrication pourraient encore doubler d’ici la fin 2027. L’institut Jefferies Equity Research s’attend déjà à ce que les prix des composants augmentent de 40 à 50 % durant ce troisième trimestre de l’année (par rapport à la même période l’année précédente), et que cette hausse continue le trimestre suivant.

Le centre de recherche (dont l’étude est relayée par Wccftech) se montre un peu plus confiant sur une éventuelle baisse en 2028, lorsque la capacité de production aura enfin rattrapé la demande, mais on ne parle que d’une réduction éventuelle de 15 à 20 % par rapport à 2027, qui aurait de son côté connu pas mal de hausses de prix. Donc loin d’un retour à la normale. Autrement dit, on n’est pas sorti du sable.