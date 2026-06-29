Le studio derrière Darksiders Genesis et Battle Chasers: Nightwar dévoile DUST: Origins, un jeu d’action de science-fiction

Retour à la poussière

Puisque Airship Syndicate n’est pas au top de sa forme, il compte passer par une campagne de financement participatif pour mener à bien son nouveau projet. Et ce projet, il répond aujourd’hui au nom de DUST: Origins, et il s’éloigne beaucoup de ce que l’on connaît du studio. Plus habitué à verser dans les mondes de fantasy, Airship Syndicate s’attaque maintenant à de la science-fiction.

Dans ce jeu d’action, vous incarnerez un personnage coincé dans une prison spatiale qui va devoir s’échapper de cet endroit maudit tout en évitant de croiser les autres criminels des environs, assoiffés de sang. Et si encore, il n’y avait qu’eux… car des monstres rôdent aussi dans les environs, pour couronner le tout.

Mais pour que ce jeu puisse voir le jour dans de bonnes conditions, le studio s’apprête à lancer un Kickstarter. La page de ce dernier est déjà en ligne, mais le top départ n’a pas encore été prononcé, puisqu’elle démarrera le 28 juillet.

On ne connaît donc pas encore les plateformes visées par ce DUST: Origins, et encore moins sa date de sortie, qui dépendra sans doute du succès de cette campagne.