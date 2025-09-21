Guide Silent Hill f

Dans cette première partie, vous retrouverez l'ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Silent Hill f.

FAQ Silent Hill f

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Silent Hill f.

Présentation Silent Hill f

Silent Hill f prend place dans la ville fictive d’Ebisugaoka, dans le Japon des années 60. Cette ville semble soudainement en proie à de mystérieuses disparitions et à des apparitions cauchemardesques. On y suit l’histoire de Hinako Shimizu, une jeune adolescente qui va devoir braver les dangers et les créatures terrifiantes qui semblent envahir sa ville, tandis qu’un mystérieux montre du brouillard ne semble laisser aucune chance à celles et ceux qui s’approchent de trop près. Silent Hill f aspire à marquer une nouvelle page de la licence en reprenant les codes du jeu d’horreur et en y rajoutant une bonne dose d’action.

Quand et où sort Silent Hill f

Attendu sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X/S, Silent Hill f est prévu pour le 25 septembre 2025.

Quelle est la durée de vie du jeu ?

D’après les différentes déclarations des équipes en charge du jeu, Silent Hill f devrait demander de 12 à 13h pour être terminé, tout en sachant que plusieurs fins et un New Game + avec de nouveaux boss, de nouvelles cinématiques et de nouvelles manières d’aborder l’histoire sont présents.

Faut-il avoir fait les autres jeux Silent Hill pour comprendre l’histoire ?

Non, il ne sera pas nécessaire d’avoir joué aux autres jeux de la licence pour comprendre ce nouvel opus, d’autant plus qu’il se déroule pour la première fois au Japon. Des références ou easters pourraient être utilisés, mais en marge.

Comment est constitué le gameplay du jeu ?

Silent Hill f repose sur trois piliers majeurs :

L’exploration d’une ville fantôme et des recoins mystérieux qu’elle renferme

d’une ville fantôme et des recoins mystérieux qu’elle renferme Les combats , plus orientés Action que d’habitude dans la licence, avec des boss et une gestion soutenue de l’esquive, de l’endurance et du contre, même si parfois, combattre ne sera pas toujours la meilleure solution

, plus orientés Action que d’habitude dans la licence, avec des boss et une gestion soutenue de l’esquive, de l’endurance et du contre, même si parfois, combattre ne sera pas toujours la meilleure solution La résolution d’énigmes, avec ou sans aide, souvent liées à la culture japonaise.

Existe-t-il un mode multijoueur ?

Non, Silent Hill f est un jeu exclusivement jouable en solo.

Le jeu est-il en monde ouvert ?

Silent Hill f a beau proposer une ville (et plus) assez ouverte, votre progression se fera de manière assez dirigée pour mieux maîtriser le rythme. Des chemins parallèles vous offriront de quoi renflouer votre inventaire, mais nous ne sommes pas en présence d’un monde ouvert.

Existe-t-il plusieurs modes de difficulté ?

Oui ! Pour les combats, vous disposerez d’un mode de difficulté Histoire et d’un mode Difficile, tandis que le mode Brouillard rajoutera encore plus de défi. La même répartition de la difficulté existe pour les énigmes, qui peuvent être faciles avec aide, ou bien avec peu ou sans aide.

Des extensions sont-elles prévues ?

Non, à date, aucune extension n’a été révélée par les équipes en charge du développement.

De qui est composée l’équipe de développement du jeu ?

Le studio en charge du développement de Silent Hill f est le studio sino-taïwanais NeoBards Entertainment, composé de vétérans de l’industrie, mais qui tient là son premier gros jeu. Ryukishi07 est le scénariste principal de cet opus et a notamment contribué sur la série des sound novels When They Cry (dont il est le créateur) ainsi que sur le visual novel Rose Guns Days en tant qu’auteur.

Avant de travailler sur Silent Hill f, le studio a surtout collaboré avec Capcom sur Dead Rising Deluxe Remaster, Mega Man Battle Network Legacy Collection, Resident Evil Re : Verse et Resident Evil: Resistance, ou a encore participé au développement de Marvel’s Avengers et Final Fantasy VII Rebirth avec Square Enix. Le studio assure actuellement travailler sur son premier jeu 100 % original.

Existe-t-il un bonus de précommande ?

Oui, si vous précommandez le jeu, vous disposerez de plusieurs récompenses, à savoir l’Uniforme scolaire marin blanc, un Omamori (Pivoine) et un Pack d’objets (1 Aburaage ratatiné, 1 Eau bénite et 1 Kit de secours).

Quelles éditions sont prévues ?

Le jeu sortira en deux éditions : l’édition de base, vendue 79,99 € et l’édition Deluxe comprenant un Artbook digital, la Bande originale numérique et le Costume de lapin rose, édition vendue 89,99 €. Vous pouvez aussi obtenir 48h d’accès anticipé grâce à la précommande de cette édition. À noter qu’une upgrade vers l’Edition Deluxe est également disponible. Notez aussi qu’en version physique, Micromania offre un boitier steelbook en bonus de précommande.

