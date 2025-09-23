La vérité sur la famille Tsuneki, où trouver les documents | Guide trophée Silent Hill f
Si vous voulez absolument obtenir le trophée Platine dans Silent Hill f, vous devrez obligatoirement passer par l’obtention du Trophée intitulé « La vérité sur la famille Tsuneki » 🏆, vous demandant de récolter un certain nombre de documents. Voici leur localisation précise.
Où trouver les documents sur la famille Tsuneki ?
Note d’une femme de chambre
- La note datée du 15/02 se trouve à l’entrée de la bibliothèque visitée dans les Couloirs près de la Porte sacrée
Journal du médecin de famille
- Le journal du 01/02 se trouve dans la bibliothèque visitée dans les Couloirs près de la Porte sacrée
- Le journal du 08/02 se trouve dans la même zone, un peu plus loin
Lettre d’une mère stricte
(en cours d’écriture)
Pour tous nos autres guides et solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet sur le jeu.
