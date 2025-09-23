Comment résoudre l’énigme du Reliquaire dans Silent Hill f ?

Pour réussir cette énigme, vous allez d’abord devoir suivre Tête de Renard jusqu’à ce que vous arriviez devant un sanctuaire sur lequel le maillon d’un cadenas est manquant. Pour poursuivre, revenez près du chemin bordé de panneaux rouges et porteurs de pancartes en bois, les emas, par le portail jusqu’alors verrouillé de l’autre côté. Approchez-vous du sanctuaire pour trouver une poupée et déclencher une cinématique.

Pour terminer au plus vite, il vous faut retrouver l’endroit des trois tuiles nécessaires à la réussite de l’énigme suivante : « Un éclair tombé du ciel a fendu l’arbre mort. De la terre pousse le Kudzu, prophète de la prospérité éternelle ».

Mais, attention, ici rôde une monstrueuse créature qu’il vous faudra soigneusement éviter en faisant le moins de bruit possible (elle ne vous voit pas). Si vous l’affrontez, attendez le signal d’un contre pour l’abattre… temporairement. En effet, au bout de deux ou trois minutes, la créature reprend vie et vous traquera de nouveau.

Où trouver les bons emas ?

L’arbre fendu se trouve à gauche du sanctuaire où vous avez déniché le kaiken, en suivant le chemin menant à une eau divine, en haut à gauche d’un panneau dans un cul-de-sac.

L’éclair tombé du ciel, se situe un peu plus loin sur le même chemin au niveau d’un autre regroupement de panneaux rouges. Retournez-le pour afficher le symbole.

Juste sur le panneau d’à côté, vous trouverez derrière une tuile représentant un chat un Omamori caché de Chat réduisant vos dégâts en cas d’esquive.

La pousse de Kudzu se trouve sur le chemin des panneaux, sur le premier panneau de gauche en partant du sanctuaire où vous avez pris votre kaiken.

Une fois les trois emas trouvés, revenez près du sanctuaire au cadenas et entrez le code dans l’ordre – vous le repèrerez dans votre journal – pour pouvoir entrer et déclencher la suite de la séquence. À noter que si vous effectuez toute cette séquence sans vous faire toucher par les monstres, vous débloquerez le Trophée Intouchable🏆.

