ATTENTION : De nombreux spoilers constitueront cet article, ayez-en conscience en le parcourant.

Silent Hill f dispose de cinq fins différentes, avec des conditions d’obtention très précises et parfois même très injustement manquables. Si vous voulez toutes les obtenir, et donc débloquer tous les trophées en relation avec celles-ci, vous allez devoir suivre ce guide à la lettre. À noter que nos illustrations seront ajoutées dans un second temps.

Notez que la plupart de ces fins sont à effectuer en plusieurs parties, trois au minimum (soit la première partie, une partie en « New Game + » puis une autre en « New Game + 2 »). Vérifiez bien vos fichiers de sauvegardes manuelles quand cela est décrit pour tenter de réaliser en moins de parties possibles ce grand chelem. Notez que pour les trophées relatifs aux énigmes, vous devrez jouer le jeu trois fois, une fois dans chaque difficulté d’énigmes.

Le point de non-retour à chaque fois sera le moment où vous entrerez dans la Résidence Shimizu. Tous vos choix et objets trouvés avant définiront la fin jouée. Notez que dès que vous terminez le jeu une fois, vous disposerez d’un nouveau menu principal vous indiquant les fins à débloquer et les conditions pour les obtenir.

Fin 1

Trophée associé : Retour de bâton 🏆

Cette fin est la seule et unique fin que vous pouvez obtenir lors de votre première partie. Vous devez passer par là pour débloquer le New Game + et l’accès aux autres fins. Si vous ne remplissez pas les conditions requises en New Game + pour obtenir les nouvelles fins, vous obtiendrez de nouveau celle-ci.

Dans cette fin, Hinako se voit devenir responsable d’horribles faits sous l’agissement des gélules rouges fréquemment utilisées ou récupérées par Shu, dans le but de saboter son mariage avec Tête de Renard.

Fin 2

Trophée associé : Le mariage du Renard 🏆

Cette fin n’est accessible que le biais d’un New Game +. Elle nous montre Hinako épouser Tête de Renard comme convenu, au détriment de Shu qui perd ses chances de garder la jeune fille pour lui grâce à l’utilisation des gélules rouges. Voici les conditions pour l’obtenir :

Ne pas utiliser de gélules rouges pendant tout le jeu Purifier l’épée sacrée / Ne pas prendre l’épée sacrée Trophée Libérez-vous de votre haine 🏆 Récupérer l’Agura no Hotei-Sama Trophée Bien précieux 🏆

La première obligation sera simple à effectuer : n’utilisez jamais les gélules rouges, préférez les kits de soin ou encore les bandages pour vous soigner. Jetez donc toutes celles que vous avez et ne les ramassez pas pour éviter de vous faire piéger. Quand vous arrivez au hangar se trouvant derrière la maison de Shu, laissez les gélules pour une bonne fois pour toutes vous en débarrasser pour le reste du jeu (Trophée La drogue, c’est pour les nuls 🏆).

Malgré la dangerosité que représente le fait de récupérer l’épée sacrée au risque d’annuler cette fin si toutefois vous la purifiez, nous vous conseillons de la prendre quand même pour mieux vous défendre, notamment lors des combats de boss. Cependant, veillez à sauvegarder manuellement quand vous vous apprêtez à la purifier pour pouvoir reprendre cette sauvegarde, et ainsi obtenir la Fin 3, et surtout avoir à éviter de refaire les offrandes aux statuettes pour l’obtenir.

Pour pouvoir récupérer cette épée, vous allez devoir placer cinq statuettes de Jizo au cours de vos cinq premières visites de Ebisugaoka, puis vous devrez terminer le puzzle de l’eau croupie dans la zone où vous trouvez l’Agura no Hotei-Sama avant de purifier l’épée lors de votre cinquième visite de la ville. Vous trouvez l’Agura no Hotei-Sama sur un bureau du Sanctuaire, après avoir visité la maison de Shu. À noter que si vous donnez tous les offrandes aux cinq statuettes tout au long du jeu, vous pourrez obtenir l’épée sacrée bien plus tôt dans la prochaine partie, dès le moment où vous croisez une statue de Jizo en vous rendant chez Rinko.

Le reste de ce guide est en cours d’écriture.

Fin 3

Trophée associé : Le Renard se mouille la queue 🏆

Cette fin n’est accessible que le biais d’un New Game +.

Fin 4

Trophée associé : Ebisugaoka dans le silence 🏆

Cette fin n’est accessible que le biais d’un New Game + 2. Attention cependant, pour cela, vous devez relancer une nouvelle partie depuis un fichier de sauvegarde sur lequel au moins deux fins ont été débloquées et apparaissent (regardez les rubans positionnés sur les fichiers de sauvegarde pour le voir).

Fin 5

Trophée associé : La grande évasion spatiale ! 🏆

Cette fin n’est accessible que le biais d’un New Game +.

Si vous avez suivi ce guide à la lettre, vous aurez vu toutes les fins du jeu. Pour tous nos autres guides et solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet sur le jeu.