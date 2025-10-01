Silent Hill f | Liste des Trophées / Succès
Nouvelle entrée de la licence Silent Hill, le nouveau Silent Hill f regorge de secrets, énigmes diverses et fins à débloquer. Vous trouverez ci-dessous la liste des trophées (ou succès) mais attention selon pourrait spoiler l’histoire.
Silent Hill f dispose d’une structure particulière : comptez 10 à 13 h pour terminer le jeu une première fois, puis vous pourrez lancer plusieurs New Game + avec de nouvelles zones et surprises pour obtenir les cinq fins décrites. Le jeu dispose de 57 Trophées dont 1 Platine, 1 Or, 9 Argent et 46 Bronze. Pour toute aide, soluce ou astuce au sujet de Silent Hill f, retrouvez notre guide complet ainsi que toutes nos astuces sur le jeu dont les énigmes.
Platine
- L’envol
Vous avez obtenu tous les trophées
Or
- Ebisugaoka dans le silence
Nous devons parler de notre avenir
Argent
- Le mariage du renard
Les poupées sont plus heureuses lorsqu’elles sont aimées
- Le renard se mouille la queue
L’enfer que vous avez choisi. Plus rien d’autre n’importe désormais
- Cieux dégagés
Terminez le jeu avec la difficulté de combat « Brouillard »
- L’âme d’un génie
Terminez le jeu avec la difficulté d’énigme « Brouillard »
- L’oiseau qui vole le plus haut
Vous avez éliminé Shiromuku sans mourir
- Dompteuse de renard
Vous avez éliminé tous les monstres invoqués avant d’en finir avec Shichibi
- Marionnettiste
Vous avez éliminé Tsukumogami sans être touchée par la moindre flèche
- Pourfendeuse des dieux
Vous avez éliminé Tsukumogami et Kyubi dans les 10 premières minutes du combat
- La drogue c’est pour les nuls
Vous avez atteint la résidence Iwai sans prendre de gélules et laissez-les sur le bureau de Shu
Bronze
- En plein brouillard
Premiers battements d’ailes
- Les conseils du renard
Le renard surveille le poulailler
- Murmures d’épouvantails
Vous vous prélassez au soleil, et je m’enfonce dans l’ombre
- Purifiée
Bien laver avant de consommer
- Sur le chemin de l’école…
Le petit moineau s’échappe avec ses amis, battant des ailes frénétiquement…
- Vestiges du passé
Qu’avons-nous appris exactement ?
- La fête d’adieu
Tu n’as pas de place dans mon avenir
- Une voie dangereuse
Pour qui ai-je emprunté un chemin aussi périlleux ?
- Ailes brisées
Tout ce que vous voudrez
- Une séparation en bons termes
En bons termes ? Non. Je suis là pour mettre un terme à tout ça
- Éclipse solaire et lunaire
Deux portails s’ouvrent vers un monde secret
- La voie de la survie
Je refuse
- La voie de l’allégresse
J’accepte
- Retour de bâton
Noyez-vous dans un marécage sans fond de remises en question
- La grande invasion spatiale !
Formez les rangs ! Les cadets de l’espace arrivent !
- La preuve que j’existe
Terminez le jeu avec la difficulté de combat « Histoire » ou supérieure
- Hommage à un ennemi digne de ce nom
Terminez le jeu avec la difficulté de combat « Difficile » ou supérieure
- En quête de savoir
Terminez le jeu avec la difficulté d’énigme « Histoire »
- Chercheuse avisée
Terminez le jeu avec la difficulté d’énigme « Difficile »
- Fuite en avant
Vous avez échappé au monstre de brouillard à Ebisugawa sans subir de dégâts
- Intouchable
Vous avez ouvert les portes du reliquaire vers le sanctuaire sans subir de dégâts
- Spécialiste de l’acupuncture
Vous avez atteint la résidence Nishida sans avoir fait la moindre erreur dans l’énigme de l’épouvantail
- Vous avez du courrier
Vous avez ouvert la boîte aux lettres de la résidence Igarashi
- Silence assourdissant
Vous avez éliminé Sakuko sans être touchée par l’attaque de cloches suzu
- Dehors ! Vous allez nuire à la réputation du magasin !
Vous avez éliminé le monstre géant devant l’épicerie de Chizuruya
- Aucun laissé-pour-compte
Vous avez empêché un certain nombre d’ennemis derrière la porte de l’écusson du lapin blanc de se réanimer
- Évasion agile
Vous avez échappé au monstre de brouillard à Sugisato sans subir de dégâts
- Échos de la jalousie
Vous avez éliminé Rinko sans subir de dégâts de ses marionnettes
- Ô arbre sacré
Vous avez découvert le cèdre millénaire
- Papa, ferme-la pour une fois !
Vous avez éliminé le père d’Hinako devant sa mère à la résidence Shimizu
- Futée comme un renard
Vous avez obtenu tous les écussons sans commettre la moindre erreur dans l’énigme de la statue d’Inari
- Où allez-vous ?
Vous avez rattrapé le monstre de brouillard 3 fois
- La lame malfaisante ne rouille jamais
Vous avez obtenu l’épée sacrée après avoir découvert sa légende
- Bien précieux
Vous avez obtenu la petite fiole de verre contenant l’Agura no Hotei-sama
- Libérez-vous de votre haine
L’épée sacrée a été purifiée
- Un cadeau impossible à accepter
Offrez la broche à l’ancienne statue de Jizo
- Un esprit sain dans un corps sain
Vous avez amélioré complètement votre vitalité, santé mentale et endurance
- Collectionneuse avide
Vous avez obtenu tous les éléments permettant d’augmenter la taille de l’inventaire
- Collectionneuse d’omamori
Vous avez obtenu tous les omamori disponibles dans les hokora
- Sage omamori
Vous avez obtenu tous les omamori cachés
- Les secrets d’Inari-sama
Vous avez ouvert toutes les pièces et les boîtes arborant le sceau d’Inari-sama
- La vérité sur la famille Tsuneki
Vous avez obtenu ces documents : Note de la femme de chambre – Journal du médecin de famille – Lettre d’une mère stricte
- Le destin de l’apostat
Vous avez obtenu ce document : Journal d’une vengeance
- Une Miko possédée
Vous avez obtenu ce document : Journal de Sakuko
- Les feux de la jalousie
Vous avez obtenu ce document : Journal de Rinko
- Bonnes intentions…
Vous avez obtenu ce document : Essai clinique
