Comment résoudre l’énigme du Champ ?

Vous devrez résoudre cinq fois le même problème : trouver le bon épouvantail portant un message sur le clou d’un vêtement, et ne pas réveiller les mauvais épouvantails présents, sous peine de devoir les affronter. Pour commencer un puzzle, rendez-vous devant l’épouvantail à la tête blanche et aux bras tendus pour lire une inscription, puis observez de près les épouvantails pour extraire le clou présent et voir le résultat de votre déduction. Vous trouverez d’ailleurs une serpe sur le premier mannequin blanc.

À chaque fois que vous réussissez, le mannequin en question vous indiquera la direction à suivre avec son bras pour dénicher le prochain amas d’épouvantails.

Partie 1

Indication : « Imagines-tu seulement ce que je ressens ? Je vais me contenter de sourire poliment ».

Il vous faudra interagir avec le mannequin d’une fille présente sur le côté gauche en partant du mannequin blanc, tel qu’il est indiqué sur nos illustrations.

Partie 2

Indication : « Peux-tu au moins imaginer ce que je ressens ? Ce que c’est que d’avoir été trompée pendant si longtemps ? »

Pour réussir cette partie, il vous faudra interagir avec le mannequin de jeune fille non loin de la barrière en face de vous. Attention, un mannequin pourrait tout de même surgir après.

Partie 3

Indication : « Peux-tu seulement imaginer ce que je ressens ? Il ne m’a jamais regardée comme il te regardait. Jamais. »

Pour réussir cette troisième partie, dirigez-vous vers le mannequin féminin complètement penché en arrière en arrière-plan sur la gauche en partant du mannequin blanc.

Partie 4

Indication : « Peux-tu seulement imaginer ce que je ressens ? Tu as toujours été une véritable horreur. »

Pour réussir cette quatrième partie, il vous faudra interagir avec le mannequin tout à droite, penché sur la droite. Faites gaffe aux mannequins qui pourraient surgir tout de même.

Partie 5

Indication : « Peux-tu seulement imaginer ce que je ressens ? Tu m’as fait du mal, et à lui aussi. Tu sais ce que ça fait de se forcer à sourire en voyant ton visage dégoûtant ? »

Pour réussir cette ultime partie, rendez-vous au fond de la zone des mannequins indiqués pour interagir avec le mannequin en plein milieu, tête en bas, avec une serpe plantée dans le dos. Attention ici, certains mannequins se mettent à bouger quand vous avez le dos tourné et vous risquez donc de devoir en affronter plusieurs avant de pouvoir révéler le bon.

Une fois la dernière note trouvée, une cinématique vous ramène dans le monde réel aux côtés de Shu pour poursuivre votre route. Pour tous nos autres guides et solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet sur le jeu.