Comment résoudre l’énigme de la Boite secrète ?

Quand vous entrez dans la salle de classe du premier étage, la porte se ferme automatiquement, vous forçant à résoudre l’énigme de la Boite secrète pour sortir en trouvant la Clé de la classe (1er étage). Pour cela, interagissez avec la lettre posée sur le bureau de Rinko et sur lequel se trouve également une boite en bois.

La solution à cette énigme diffère selon le niveau de difficulté que vous choisissez pour la résolution des énigmes en début de jeu : Histoire, Difficile ou Brouillard. Nous présentons ici en priorité en détail le niveau Difficile, mais vous fournissons pareillement la solution pour les autres niveaux de difficulté.

Résoudre cette énigme vous demandera d’interagir avec différents panneaux glissants sur deux faces de trois boites en bois encastrables. Derrière chaque panneau se trouve un dessin représentant un objet et chaque panneau doit donc être fermé ou ouvert pour valider l’étape. Vous pouvez faire pivoter la boite et vous devez valider quand vous êtes sûr de vous. À noter que Face 1 signifie la Face qui se présente à vous quand l’énigme commence. Nous vous indiquons ici les panneaux à garder ouverts.

Solution en mode Difficile

Pour résoudre l’énigme en mode Difficile, il vous faudra laisser les panneaux glissants suivants ouverts.

Boite 1 : Trouver les fruits aigres-doux Face 1 : En haut à droite, au milieu à gauche, en bas à droite Face 2 : En haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite



Vous débloquez une seconde boite et une nouvelle lettre avec des indices nécessaires à la résolution de l’énigme.

Boite 2 : Trouver les journaux Face 1 : en haut à droite, au milieu à gauche, en bas à gauche Face 2 : au milieu à droite



Ainsi, vous débloquez une dernière boite et une nouvelle lettre avec de nouveaux indices.

Boite 3 : Trouver le Sakura en fleurs Face 1 : Au milieu à droite Face 2 : En haut à droite, en bas à droite



Vous obtenez enfin une dernière lettre, mais surtout la Clé de la classe (1ᵉʳ étage) pour vous évader de la pièce après une courte cinématique lorsque vous approchez de la porte d’entrée.

Solution en mode Histoire

Pour résoudre l’énigme en mode Histoire, reprenez le même schéma que précédemment, mais avec les panneaux glissants suivants.

Boite 1 : Trouver les fruits aigres-doux Face 1 : Rang du bas Face 2 : Rang du haut



Vous débloquez une seconde boite et une nouvelle lettre avec des indices nécessaires à la résolution de l’énigme.

Boite 2 : Trouver les journaux Face 1 : Deuxième et Troisième rangs Face 2 : Deuxième rang



Ainsi, vous débloquez une dernière boite et une nouvelle lettre avec de nouveaux indices.

Boite 3 : Trouver le Sakura en fleurs Face 1 : Ne pas toucher Face 2 : Troisième rang



Vous obtenez enfin une dernière lettre, mais notamment la Clé de la classe (1ᵉʳ étage) pour vous évader de la pièce après une courte cinématique lorsque vous approchez de la porte d’entrée.

Solution en mode Brouillard

Pour résoudre l’énigme en mode Brouillard, reprenez le même schéma que précédemment, mais avec les panneaux glissants suivants. Attention, cette fois, le jeu incorporera des panneaux clairs et des panneaux foncés pour durcir l’énigme. Dans ce cas, nous vous l’indiquerons.

Boite 1 : Trouver les fruits aigres-doux Face 1 : Premier rang pièce claire (orange), Troisième rang pièce foncée à gauche (pomme) Face 2 : Premier rang pièce foncée à gauche (cerises), Deuxième rang pièce foncée à droite (fraise), Troisième rang pièce foncée à droite (raisins), Quatrième rangée pièce claire (ananas)



Vous débloquez une seconde boite et une nouvelle lettre avec des indices nécessaires à la résolution de l’énigme.

Boite 2 : Trouver les journaux Face 1 : Premier rang pièce claire, Deuxième rang pièce claire, Deuxième rang pièce foncée à gauche, Quatrième rang pièce claire Face 2 : Troisième rang pièce foncée à gauche



Enfin, vous débloquez une dernière boite et une nouvelle lettre avec de nouveaux indices.

Boite 3 : Trouver le Sakura en fleurs Face 1 : Premier rang pièce foncée à gauche, Troisième rang pièce claire, Troisième rang pièce foncée à droite Face 2 : Premier rang pièce foncée à gauche



Vous obtenez enfin une dernière lettre, mais surtout la Clé de la classe (1ᵉʳ étage) pour vous évader de la pièce après une courte cinématique lorsque vous approchez de la porte d’entrée.

Pour tous nos autres guides et solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet sur le jeu.