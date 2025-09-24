Résoudre l’énigme de la Boite secrète (Collège d’Ebisugaoka) – Silent Hill f
Publié le :
Pas de commentaire
Rédigé par Florian
Probablement l’une des énigmes qui pourrait vous faire perdre énormément de temps, l’énigme de la Boite secrète au 1er étage du Collège d’Ebisugaoka tient pourtant sur un principe simple : lire entre les lignes de lettres mystérieuses. Voici la solution à cette énigme de Silent Hill f.
Comment résoudre l’énigme de la Boite secrète ?
Quand vous entrez dans la salle de classe du premier étage, la porte se ferme automatiquement, vous forçant à résoudre l’énigme de la Boite secrète pour sortir en trouvant la Clé de la classe (1er étage). Pour cela, interagissez avec la lettre posée sur le bureau de Rinko et sur lequel se trouve également une boite en bois.
La solution à cette énigme diffère selon le niveau de difficulté que vous choisissez pour la résolution des énigmes en début de jeu : Histoire, Difficile ou Brouillard. Nous présentons ici en priorité en détail le niveau Difficile, mais vous fournissons pareillement la solution pour les autres niveaux de difficulté.
Résoudre cette énigme vous demandera d’interagir avec différents panneaux glissants sur deux faces de trois boites en bois encastrables. Derrière chaque panneau se trouve un dessin représentant un objet et chaque panneau doit donc être fermé ou ouvert pour valider l’étape. Vous pouvez faire pivoter la boite et vous devez valider quand vous êtes sûr de vous. À noter que Face 1 signifie la Face qui se présente à vous quand l’énigme commence. Nous vous indiquons ici les panneaux à garder ouverts.
Solution en mode Difficile
Pour résoudre l’énigme en mode Difficile, il vous faudra laisser les panneaux glissants suivants ouverts.
- Boite 1 : Trouver les fruits aigres-doux
- Face 1 : En haut à droite, au milieu à gauche, en bas à droite
- Face 2 : En haut à droite, en bas à gauche, en bas à droite
Vous débloquez une seconde boite et une nouvelle lettre avec des indices nécessaires à la résolution de l’énigme.
- Boite 2 : Trouver les journaux
- Face 1 : en haut à droite, au milieu à gauche, en bas à gauche
- Face 2 : au milieu à droite
Ainsi, vous débloquez une dernière boite et une nouvelle lettre avec de nouveaux indices.
- Boite 3 : Trouver le Sakura en fleurs
- Face 1 : Au milieu à droite
- Face 2 : En haut à droite, en bas à droite
Vous obtenez enfin une dernière lettre, mais surtout la Clé de la classe (1ᵉʳ étage) pour vous évader de la pièce après une courte cinématique lorsque vous approchez de la porte d’entrée.
Solution en mode Histoire
Pour résoudre l’énigme en mode Histoire, reprenez le même schéma que précédemment, mais avec les panneaux glissants suivants.
- Boite 1 : Trouver les fruits aigres-doux
- Face 1 : Rang du bas
- Face 2 : Rang du haut
Vous débloquez une seconde boite et une nouvelle lettre avec des indices nécessaires à la résolution de l’énigme.
- Boite 2 : Trouver les journaux
- Face 1 : Deuxième et Troisième rangs
- Face 2 : Deuxième rang
Ainsi, vous débloquez une dernière boite et une nouvelle lettre avec de nouveaux indices.
- Boite 3 : Trouver le Sakura en fleurs
- Face 1 : Ne pas toucher
- Face 2 : Troisième rang
Vous obtenez enfin une dernière lettre, mais notamment la Clé de la classe (1ᵉʳ étage) pour vous évader de la pièce après une courte cinématique lorsque vous approchez de la porte d’entrée.
Solution en mode Brouillard
Pour résoudre l’énigme en mode Brouillard, reprenez le même schéma que précédemment, mais avec les panneaux glissants suivants. Attention, cette fois, le jeu incorporera des panneaux clairs et des panneaux foncés pour durcir l’énigme. Dans ce cas, nous vous l’indiquerons.
- Boite 1 : Trouver les fruits aigres-doux
- Face 1 : Premier rang pièce claire (orange), Troisième rang pièce foncée à gauche (pomme)
- Face 2 : Premier rang pièce foncée à gauche (cerises), Deuxième rang pièce foncée à droite (fraise), Troisième rang pièce foncée à droite (raisins), Quatrième rangée pièce claire (ananas)
Vous débloquez une seconde boite et une nouvelle lettre avec des indices nécessaires à la résolution de l’énigme.
- Boite 2 : Trouver les journaux
- Face 1 : Premier rang pièce claire, Deuxième rang pièce claire, Deuxième rang pièce foncée à gauche, Quatrième rang pièce claire
- Face 2 : Troisième rang pièce foncée à gauche
Enfin, vous débloquez une dernière boite et une nouvelle lettre avec de nouveaux indices.
- Boite 3 : Trouver le Sakura en fleurs
- Face 1 : Premier rang pièce foncée à gauche, Troisième rang pièce claire, Troisième rang pièce foncée à droite
- Face 2 : Premier rang pièce foncée à gauche
Vous obtenez enfin une dernière lettre, mais surtout la Clé de la classe (1ᵉʳ étage) pour vous évader de la pièce après une courte cinématique lorsque vous approchez de la porte d’entrée.
Pour tous nos autres guides et solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet sur le jeu.
Cet article peut contenir des liens affiliés
Date de sortie : 25/09/2025