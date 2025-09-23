Résoudre l’énigme de l’Autel (Chemin du Sanctuaire) – Silent Hill f
Rédigé par Florian
Lors de votre aventure dans Silent Hill f, en plus d’affronter des monstres abominables, vous devrez résoudre des énigmes plus ou moins simples. L’une d’entre elles, la première demandant vraiment réflexion, se trouve dans un bâtiment étrange après que Hinako a perdu connaissance. Dans cet article, vous découvrirez comment terminer l’énigme de l’Autel dans la zone étrange du Chemin du Sanctuaire.
Comment résoudre l’énigme de l’Autel dans Silent Hill f ?
Pour résoudre cette énigme, il vous faudra trouver la bonne position des cinq effigies posées sur l’autel devant vous. Pour cela, prenez chaque objet en main puis orientez-les pour repérer un symbole ou un motif qui se répète avec l’un des piédestaux.
Dans quel ordre les cinq effigies ?
Si vous souhaitez obtenir la bonne position, voici comment les placer de gauche à droite :
- Éventail
- Poisson
- Fiole
- Oiseau en tenue traditionnelle
- Rat
Un son de cloche et une cinématique vous feront signe de la bonne réussite de l’énigme. Vous devrez alors fuir ce sanctuaire étrange en vous dirigeant vers la porte à l’opposé. Pour d’autres solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet.
