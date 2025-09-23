Comment résoudre l’énigme de l’Autel dans Silent Hill f ?

Pour résoudre cette énigme, il vous faudra trouver la bonne position des cinq effigies posées sur l’autel devant vous. Pour cela, prenez chaque objet en main puis orientez-les pour repérer un symbole ou un motif qui se répète avec l’un des piédestaux.

Dans quel ordre les cinq effigies ?

Si vous souhaitez obtenir la bonne position, voici comment les placer de gauche à droite :

Éventail Poisson Fiole Oiseau en tenue traditionnelle Rat

Un son de cloche et une cinématique vous feront signe de la bonne réussite de l’énigme. Vous devrez alors fuir ce sanctuaire étrange en vous dirigeant vers la porte à l’opposé. Pour d’autres solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet.