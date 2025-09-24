Comment résoudre l’énigme des Casiers dans Silent Hill f ?

Vous commencez cette énigme en récupérant un Origami de rancœur dans une salle jusqu’alors fermée au premier étage du Collège, que vous ouvrez grâce à la clé obtenue après l’énigme de la Boite secrète. Il s’agit du code du casier de TT (Tsuchiya Taiko) : 377.

Dans une autre salle du même étage, vous trouverez sur un pupitre une « Note au professeur » mentionnant la boite à clé du bureau des enseignants, mais également et surtout la Clé de l’ancienne réserve (escalier central au rez-de-chaussée).

Pour commencer, après avoir obtenu la clé de la Réserve, rejoignez le couloir central pour arriver dans cette dite réserve. Fouillez tout l’étage pour trouver plusieurs morceaux de papiers représentant les différents codes à retrouver ainsi que la Clé des vestiaires sur le bureau de Asakura Ayumi, puis redescendez dans le vestiaire ouvert depuis votre arrivée pour rentrer le seul code que vous pouvez (Aoi Takeshi).

Quel que soit le mode de difficulté, les codes des casiers à ouvrir seront les mêmes, hormis celui du casier de Asakura Ayumi qui diffèrera. Suivez l’ordre de progression décrit dans la suite de notre article pour tous les ouvrir et obtenir tous les objets qu’ils contiennent. Vous devrez reconstituer une sorte d’alphabet vous permettant de comprendre le code. En réalité, les modes de difficulté vous donneront ici plus ou moins d’indices pour comprendre.

C’est en réalité très simple : il vous faut remplacer les lettres données dans les textes par les chiffres qui leur ressemblent le plus, à savoir le 4 pour le A, le 5 pour le S, le B pour le 8, le O pour le 0, le 3 pour le E ou encore le 9 pour le G, etc.

Casier de Aoi Takeshi : AOI soit 401 Vous obtenez un Origami de rancœur mentionnant le code du casier de Suga, sonnant comme « un appel à l’aide ».



En entrant dans le vestiaire pour lequel vous avez obtenu la clé précédemment et situé dans la pièce d’à côté, vous pouvez ouvrir trois casiers supplémentaires, de droite à gauche quand vous entrez :

Casier de Tsuchiya Taiko (TT) : 377 (donné dès le début des recherches) Vous obtenez un Omamori (Loup) permettant de faire des dégâts supplémentaires si vos armes ont une durabilité élevée

(donné dès le début des recherches)

Casier de Suga Yosie : SOS (appel à l’aide) soit 505 Vous obtenez un Cartable , permettant d’augmenter d’une place la capacité de votre inventaire

(appel à l’aide)

Le dernier casier, celui de Asakura Ayumi, disposera d’un code différent en fonction du niveau de difficulté. Vous aurez acquis ce code en fouillant la salle au fond à gauche de la réserve, en plus de découvrir la Clé des vestiaires.

Mode Histoire : (à venir)

Mode Difficile : BUS soit 865

Mode Brouillard : (à venir)

Quoi qu’il arrive, vous gagnez la clé de la boite à clé, vous permettant de rejoindre le bureau des enseignants, ouvrir la boite à clé et trouver la Clé de l’arrière des montagnes vous permettant de vous échapper d’ici. Attention, de nombreux mannequins rôdent dans les parages.

Rejoignez ensuite Shu et Rinko dans la pièce de départ pour vous assoupir avant un nouveau passage dans le monde étrange de Tête de Renard, la Salle du Culte. Pour tous nos autres guides et solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet sur le jeu.