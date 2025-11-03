Comment résoudre l’énigme de la Fresque ?

Il s’agit ici de votre dernière énigme obligatoire pour obtenir la première fin. En arrivant dans le sanctuaire et après avoir traversé le pont, vous entrez dans une salle où se tient une immense fresque murale. La résolution de cette énigme dépend une fois de plus de la fin voulue et non pas du mode de difficulté. Nous vous présentons en détail la résolution pour la première fin obligatoire, mais vous trouverez les informations pour les autres fins en dessous.

Pour obtenir des indices, vous trouverez un parchemin sur les côtés de la fresque. Ils indiquent ceci une fois réunis :

« Le moineau noir veut s’emparer du moineau blanc.

Le moineau blanc souhaite résister.

Le renard emmène ses partisans en triomphe.

Il ne remarque pas les deux moineaux en conflit ».

Il vous faudra donc acquérir trois écussons à placer au bon endroit sur la fresque : l’écusson du moineau noir, celui du moineau blanc et celui du masque de renard. Prenez garde, il existe un trophée si vous réussissez toute cette énigme sans vous tromper de porte. Suivez bien notre guide pour y parvenir, car vous ne disposez pas de plan pour y parvenir et décrocher le Trophée Futée comme un renard 🏆.

Écusson du moineau noir

Pour démarrer, passez la porte de gauche quand vous faites face à la fresque. Vous trouverez dans cette salle un exemplaire du Journal du médecin de famille (La vérité sur la famille Tsuneki). Ensuite, interagissez avec la statue de renard se trouvant sur la gauche et enlevez-lui la pique que vous trouverez en la regardant de près. La statue se met alors à pivoter et vous devrez suivre son regard pour trouver la bonne porte à ouvrir. Récupérez dans le tiroir juste en dessous l’Emaki orné puis passez la porte située derrière vous pour déceler une nouvelle salle, cette fois avec des monstres, et quelques récompenses disséminées.

Une fois tous bannis, rejoignez le fond de la salle pour trouver dans une boite l’Écusson du moineau noir. Dans une pièce à gauche, vous trouverez un exemplaire de la Note d’une femme de chambre (utile pour le même trophée concernant la famille Tsuneki). Allez ensuite à droite du coffre pour ouvrir un mur grâce à votre masque de sang et enfin revenir dans la pièce de la fresque. Profitez-en pour sauvegarder.

Écusson du moineau blanc

Pour poursuivre, franchissez la porte se situant tout près de l’Hokora, à l’opposé de la fresque. Ici, vous trouverez une nouvelle Note d’une femme de chambre, puis changez de pièce en allant vers la droite. Ici, vous devrez surtout utiliser votre masque de renard pour dévoiler ce qui se trouve au niveau des tâches de sang sur le sol : une statue de renard. Interagissez avec et retirez la pointe pour trouver la bonne direction, c’est-à-dire à droite vers là où regarde le renard.

Dans cette nouvelle pièce, ramassez la Lettre d’une mère stricte (idem trophée famille Tsuneki) puis faites apparaître la statue de renard sur la flaque de sang à gauche de la pièce. Retirez la pointe sur son cou et suivez son regard pour entrer dans la pièce au fond de la salle. Ici, vous devrez éliminer de nouveaux monstres et aussi utiliser votre masque pour ouvrir un mur à gauche et tuer un nouveau monstre. Enfin, allez récupérer l’Écusson de moineau blanc dans le coffre avant de quitter la salle et de revenir près de la fresque.

Écusson du masque de renard

Enfin, utilisez la porte à droite de la fresque pour poursuivre. Dans cette pièce très sanglante, repérez la Lettre d’une mère stricte. Si vous avez suivi notre guide concernant ce trophée, vous le récolterez à ce moment précis (La vérité sur la famille Tsuneki 🏆).

Allez dans la zone au nord-ouest de la pièce quand vous entrez pour faire apparaître une statue de renard et enlevez la pointe dans sa cuisse pour franchir ensuite la porte de gauche en suivant le regard du renard. Ici, vous trouverez une créature pondeuse à éliminer ainsi que des poupées et monstres hurlants. Après avoir banni tout le monde, interagissez avec le coffre pour déclencher une cinématique et obtenir l’Écusson du masque de renard. C’est ici que vous décrocherez le Trophée Futée comme un renard 🏆 si vous n’avez pas fait d’erreur de parcours, puis quittez la pièce.

Enigme de la fresque

Vous voilà revenue près de la fresque avec vos trois écussons en poche. La résolution de cette énigme dépendra de la fin choisie, donc suivez nos recommandations pour bien la terminer. Reprenons les indices laissés par les parchemins concernant l’énigme pour une première partie/fin.

« Le moineau noir veut s’emparer du moineau blanc.

Le moineau blanc souhaite résister.

Le renard emmène ses partisans en triomphe.

Il ne remarque pas les deux moineaux en conflit ».

Le renard ne repérant pas les deux oiseaux doit ainsi être placé tout à gauche de la fresque, dos à la scène. Le moineau blanc voulant résister doit être placé dans la lanterne tout en haut, suivi du moineau noir dans le trou juste à droite, dans le dos du renard tirant une corde. Terminer cette énigme révèlera une porte derrière la fresque qui disparaît. Avancez pour déclencher une scène et obtenir le Trophée Éclipse solaire et lunaire 🏆, et revenir à Ebisugaoka pour la dernière fois.

Voici la solution pour les autres fins possibles :

Fin « Le Mariage du Renard » Écusson de moineau noir : lanterne en bas à gauche Écusson de moineau blanc : lanterne centrale, à droite des éventails Écusson de masque de renard : premier trou à gauche (éventail blanc)

Fin « Le Renard se mouille la queue » Écusson de moineau noir : lanterne au-dessus des renards qui s’enfuient à droite Écusson de moineau blanc : en bas à droite, près des renards qui s’enfuient Écusson de masque de renard : lanterne blanche en haut à gauche des éventails

Fin « Ebisugaoka dans le silence » Écusson de moineau noir : trou dans la maison à gauche Écusson de moineau blanc : lanterne en bas à gauche sous la maison Écusson de masque de renard : lanterne en haut à gauche



Pour tous nos autres guides et solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet sur le jeu.