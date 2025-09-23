Toutes les boites à outils – Silent Hill f
Vu que Silent Hill f est davantage orienté action que les autres jeux de la licence, vous aurez besoin d’armes. Mais, comme cela serait trop simple, les développeurs ont décidé d’incorporer une mécanique d’usure et de casse à celles-ci, vous obligeant à en changer régulièrement ou à les réparer grâce à des boites à outils assez rares. Voici leur localisation dans le jeu.
Où trouver les boites à outils ?
Nous vous donnons dans la suite de cet article la localisation des boites à outils que nous avons pu trouver au fil de l’aventure. Celles-ci permettent de rendre leur durabilité aux armes vulnérables et prêtes à casser. Elles sont rares donc faites-en bon usage.
Ruelles d’Ebisugaoka
Ce premier kit est sur le chemin principal après vos premiers combats, sur le rebord d’une marche.
Rizières d’Ebisugaoka
Lorsque vous êtes en route pour vous rendre chez Rinko, derrière une maison.
Collège d’Ebisugaoka
Au 1ᵉʳ étage, après avoir récupéré la clé dans l’énigme des Escaliers, rejoignez la zone centrale pour repérer la boite sur un meuble.
Date de sortie : 25/09/2025