Où trouver les boites à outils ?

Nous vous donnons dans la suite de cet article la localisation des boites à outils que nous avons pu trouver au fil de l’aventure. Celles-ci permettent de rendre leur durabilité aux armes vulnérables et prêtes à casser. Elles sont rares donc faites-en bon usage.

Ruelles d’Ebisugaoka

Ce premier kit est sur le chemin principal après vos premiers combats, sur le rebord d’une marche.

Rizières d’Ebisugaoka

Lorsque vous êtes en route pour vous rendre chez Rinko, derrière une maison.

Collège d’Ebisugaoka

Au 1ᵉʳ étage, après avoir récupéré la clé dans l’énigme des Escaliers, rejoignez la zone centrale pour repérer la boite sur un meuble.

