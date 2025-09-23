Comment résoudre l’énigme des Escaliers dans Silent Hill f ?

À votre arrivée sur les lieux, vous partez seule à la recherche de la clé permettant d’ouvrir le portail extérieur. Avancez jusqu’aux premiers escaliers, montez et regardez les affichages muraux pour avoir vos premiers indices sur les habitudes du directeur. La porte à l’étage est bloquée, il vous faudra trouver la clé.

Descendez et avancez dans le couloir jusqu’à parvenir à un grand hall avec des casiers. Entrez dans la pièce éclairée dans le coin pour trouver un tableau d’enseignants, une armoire fermée et des documents indiquant que le principal aurait perdu sa clé permettant d’accéder au premier étage, mais qu’il adore arroser ses parterres de fleurs.

Continuez d’avancer dans le couloir jusqu’à repérer une salle de classe ouverte, puis traversez par la fenêtre. Attention, dans la cour se trouvent des marionnettes et un gros monstre semblable à celui du puits. Évitez-les (ou éliminez au moins les marionnettes) et descendez dans la cour en prenant vers la droite depuis les escaliers, presque jusqu’au bout. Vous repèrerez un parterre de fleur avec un arrosoir au sol : vous êtes au bon endroit. Là, se situe la clé du premier étage.

Faites demi-tour et empruntez les escaliers pour accéder au premier étage du Collège et enchaîner avec l’énigme de la Boite secrète. Pour tous nos autres guides et solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet sur le jeu.