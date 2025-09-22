Test Silent Hill f – Beauté et horreur font bon ménage

8.5

Date de sortie : 25/09/2025

  • Une ambiance de folie
  • Un narration fidèle à la licence
  • Un bestiaire très travaillé...
  • Un sound design remarquable avec quelques composition d'Akira Yamaoka
  • Une vraie rejouabilité, nécessaire pour percer tous les secrets du jeu
  • Un squelette un peu téléphoné et des zones chaumardesques trop fonctionnelles
  • Des mécaniques de combats enrichies mais parfois frustrantes
  • ... Mais pas toujours placé d'une façon qui le sert
  • Quelques puzzles vraiments pas clairs
8.5

À l’issue de l’aventure, on ressort de Silent Hill f avec une forme de soulagement. Le cadre a beau avoir été modifié, NeoBards maîtrise son Silent Hill. Des sublimes environnements en passant par l’esthétique horrifique, la narration et le level design, le titre s’impose comme un excellent épisode d’une franchise qu’on pensait fichue. Reste ce système de combat travaillé, mais parfois frustrant, un squelette visible et des zones cauchemardesques peut-être trop pensées autour des mécaniques aux dépens de l’ambiance globale, qui empêchent le titre, pour pas grand-chose, d’atteindre l’excellence de laquelle il s’approche pourtant dans son ensemble.

