Parmi les objets qui peuvent réellement améliorer votre expérience et votre survie dans Silent Hill f, les Emas, de petites plaques en bois en forme de maison, vous permettent d’améliorer votre vitalité, votre santé mentale, ou bien votre endurance ou votre inventaire. Certains sont bien cachés dans les niveaux, nous vous proposons de découvrir leur localisation dans ce guide dédié.
Où trouver des Emas dans Silent Hill f ?
Vous trouverez les Emas posés un peu partout dans des coins souvent reculés à visiter. Une fois en votre possession, vous devrez les échanger avec de la Foi contre des améliorations dans le menu « Prier » d’un Hokora.
Rizières d’Ebisugaoka
En vous rendant chez Rinko, après l’affrontement avec le monstre du puits, dans l’arrière-cour d’une maison.
Couloirs
Dans la zone de la Porte sacrée, allez à l’ouest de la zone pour trouver sur des caisses près d’un paravent, l’ema caché.
Centre d’Ebisugaoka
Dans le recoin d’une ruelle, après avoir traversé la maison pour vous rendre chez Shu. Attention aux ennemis sur place.
Collège d’Ebisugaoka
Dans la petite cour à l’ouest du grand jardin du collège, sur une caisse.
