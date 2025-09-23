Où trouver des Emas dans Silent Hill f ?

Vous trouverez les Emas posés un peu partout dans des coins souvent reculés à visiter. Une fois en votre possession, vous devrez les échanger avec de la Foi contre des améliorations dans le menu « Prier » d’un Hokora.

(en cours d’écriture)

Rizières d’Ebisugaoka

En vous rendant chez Rinko, après l’affrontement avec le monstre du puits, dans l’arrière-cour d’une maison.

Couloirs

Dans la zone de la Porte sacrée, allez à l’ouest de la zone pour trouver sur des caisses près d’un paravent, l’ema caché.

Centre d’Ebisugaoka

Dans le recoin d’une ruelle, après avoir traversé la maison pour vous rendre chez Shu. Attention aux ennemis sur place.

Collège d’Ebisugaoka

Dans la petite cour à l’ouest du grand jardin du collège, sur une caisse.

(en cours d’écriture)

