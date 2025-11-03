Comment résoudre les énigmes de la Résidence Shimizu ?

Lorsque vous rentrez dans la Résidence Shimizu I, avancez tout droit après le Hokora en prenant garde aux monstres pour trouver juste après le couloir partant sur la droite, une pièce, fermée, la chambre d’Hinako. Pour l’ouvrir, vous allez avoir besoin de trois écussons. Leurs emplacements sont identiques quel que soit le mode de difficulté ou la fin que vous souhaitez obtenir.

Résidence Shimizu I

Découvrir ce puzzle vous ouvre l’énigme Ma Chambre. Il s’agit d’une énigme assez longue, regroupant plusieurs étapes et même une sous-énigme Photo sinistre, que vous pouvez ignorer pour l’instant (portraits de famille sur les murs d’une pièce).

Prenez le couloir de droite pour trouver une porte ornée d’une lueur rouge. Ce sera le point final de cette quête, mais pour l’heure, vous trouverez devant elle un Calendrier à la date du 6 Octobre 1962. Venez le placer sur le mur près de la porte de la chambre d’Hinako. Cela vous permettra d’accéder à la Résidence Shimizu II, dont la porte est désormais éclairée juste à côté.

Résidence Shimizu II

Vous constatez alors que la Résidence va revêtir diverses formes et divers agencements et il vous faudra jongler entre celles-ci pour trouver la sortie et le bon chemin. Rendez-vous dans le salon situé au fond du couloir à gauche dès votre entrée pour déclencher un flashback. Ramassez ensuite le Calendrier jauni à la date du 26 mai 1960 sur la table. Rejoignez ensuite le couloir au sud-est de la maison pour trouver une sorte de remise ou salle de peinture dans laquelle vous trouverez le Cadre photo représentant Hinako, élément manquant à l’énigme Photo sinistre de la Résidence Shimizu I.

Sortez de la pièce pour rejoindre la chambre située à l’opposé, au coin nord-ouest de la Résidence, pour trouver une énigme avec une balance. Une note sur le mur vous aidera à résoudre l’énigme Balance, qui diffèrera en fonction du nombre de parties jouées et de la fin voulue.

Comment résoudre l’énigme Balance ?

Ce puzzle vous demandera d’équilibrer cinq poupées sur une balance pour obtenir l’écusson Balance. La position des poupées est déterminée par la fin que vous souhaitez atteindre. Lors d’une première partie, vous n’aurez pas le choix mais vous pouvez agir en fonction de la fin en cours pour les parties en New Game +. Il n’y a pas de puzzle spécifique à la cinquième fin « La grande évasion spatiale ! ».

Première partie (fin unique) « Retour de bâton » À gauche : Les quatre autres poupées À droite : La seule poupée sans tête (« j’aime jouer dans mon coin »)



Fin « Le Mariage du Renard » À gauche : La poupée sans tête + la poupée à demi-masquée À droite : Toutes les autres poupées

Fin « Le Renard se mouille la queue » À gauche : La poupée Hinako en chemise bleue + la poupée à demi-masquée À droite : Toutes les autres poupées

Fin « Ebisugaoka dans le silence » À gauche : La poupée Hinako en chemise bleue À droite : Toutes les autres poupées



Une fois l’énigme résolue, vous obtenez l’écusson (Balance), et vous devez éventuellement affronter un monstre ou une poupée alors apparue avant de quitter la pièce et poursuivre vos recherches en plaçant le calendrier trouvé plus tôt sur le mur à côté de la chambre d’Hinako pour accéder à la Résidence Shimizu III.

Résidence Shimizu III

Si vous avez besoin de retourner dans la Résidence Shimizu I, sachez que vous le pouvez d’ores et déjà en empruntant la porte au fond. Mais vous devrez retraverser les deux premières versions pour revenir ici. Vous allez devoir commencer par revenir dans la Chambre d’Hinako plus loin dans le couloir puis interagir avec la bibliothèque et notamment avec son journal intime en bas pour récupérer la Cire, qui sera primordiale dans la première version de la Résidence Shimizu.

Si vous vous rendez vers le sud, vous remarquerez une porte spéciale au niveau du salon, marquée d’un symbole en forme d’oiseau. Vous ne pouvez pas y accéder pour l’instant. Entrez plutôt dans la cuisine sur la droite pour trouver un Tuyau de propane sur le plan de travail. Revenez enfin dans la Résidence Shimizu I pour accéder à la suite des énigmes.

Résidence Shimizu I (deuxième passage)

Rendez-vous tout de suite dans la cuisine pour utiliser le Tuyau de propane sur la plaque et placez la Cire récupérée plus tôt dans le plat pour la faire fondre et obtenir la Clé à plume. Il est désormais temps de vous rendre dans la salle de l’énigme de la Photo sinistre pour la résoudre.

Comment résoudre l’énigme Photo sinistre ?

Résoudre cette énigme vous demandera de placer correctement les portraits de famille et d’amis. Pour commencer, placez le Cadre photo représentant Hinako sur le mur du fond et retournez-le pour qu’Hinako ait la tête en bas. Toutes les autres photos avec lesquelles vous pouvez interagir doivent être remises à l’endroit.

Une photo de groupe située non loin se mettra alors à tomber et vous pourrez récupérer derrière l’écusson (Oiseau blanc et renard), puis quittez la pièce pour rejoindre directement la Résidence Shimizu III en empruntant les portes successives sans même chercher à combattre. Attention, à partir de ce moment, l’écran clignote en rouge avec une musique sinistre, cela signifie que les monstres sont réapparus et d’autant plus agressifs.

Résidence Shimizu III (deuxième passage)

Retournez près de la porte à l’emblème d’oiseau pour utiliser votre Clé à plume obtenue précédemment et assister à l’intérieur à un nouveau flashback. Enfin, ramassez sur la table le dernier écusson (Oiseau noir et épée). Vous pouvez retourner dans la Résidence Shimizu I.

Comment terminer l’énigme Ma Chambre ?

Une fois de retour dans la Résidence Shimizu I pour la troisième fois, placez les trois écussons sur le mur de la Chambre d’Hinako, en respectant ce qui est décrit sur le mur d’à côté, différent en fonction de la fin choisie. Encore une fois, pour une première partie, vous n’aurez pas le choix et devrez utiliser la solution de la première fin unique.

Vous devrez parfois retourner certains écussons pour dévoiler une autre facette plus utile à la résolution de votre énigme. Voici comment procéder pour chaque énigme, et nous vous décortiquons tout pour la première fin afin de comprendre la manière de faire.

Le parchemin sur le mur d’à côté indique ceci :

« Le Katana et le renard se sont affrontés sur une balance.

Les cieux eux-mêmes ont tremblé devant la férocité du combat.

Jour après jour, le soleil se levait dans le dos du renard et se couchait derrière le katana dans une lutte éternelle.

La balance sur laquelle ils s’affrontaient avait cependant disparu, détruite depuis bien longtemps ».

Vous devez donc placer les écussons comme suit :

Première partie (fin unique) « Retour de bâton » À gauche : Les katanas entrecroisées Au milieu en haut : Les cieux (vagues blanches et noires) Au milieu en bas : Vide (« La balance […] avait disparu ») — Retournez la balance pour afficher un écusson vide À droite : Le Renard (à droite puisqu’il tourne le dos à la scène)



Pour les autres fins voulues, voici comment procéder :

Fin « Le Mariage du Renard » À gauche : La balance Au milieu en haut : Le renard Au milieu en bas : Vide À droite : L’oiseau noir

Fin « Le Renard se mouille la queue » À gauche : L’oiseau blanc Au milieu en haut : Les katanas entrecroisés Au milieu en bas : Vide À droite : La balance

Fin « Ebisugaoka dans le silence » À gauche : L’oiseau blanc Au milieu en haut : Vide Au milieu en bas : Les cieux À droite : L’oiseau noir



Une fois l’énigme résolue, vous entrez dans la Chambre d’Hinako pour trouver l’Emblème de pin et déclencher une cinématique.

Revenez ensuite près de la salle à la lueur rouge pour y ajouter l’Emblème sur la porte (en prenant garde aux monstres) et enfin l’ouvrir et accéder à la suite du jeu et à un combat de boss.

Ce combat vous opposera… à vos parents sous forme de monstres ! Votre père, bien plus lourd que votre mère, très rapide, sera votre ennemi numéro 1 si vous souhaitez abréger le combat qui prendra fin dès son élimination, en plus de vous fournir le Trophée Papa, ferme-la pour une fois ! 🏆. Terminer ce chapitre vous donnera en plus le Trophée Une séparation en bons termes 🏆 après une cinématique tragique.

Pour tous nos autres guides et solutions d’énigmes sur Silent Hill f, vous pouvez parcourir notre guide complet sur le jeu.