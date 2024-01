Guide Palword

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Palworld. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Palworld

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Palworld. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Palworld

Palworld est un un jeu de survie et d’aventure avec une grande place laissée au craft. On vit ici dans un univers où les humains et les Pals, des créatures aux allures de Pokémon, coexistent mais peuvent aussi se faire la guerre. Le but du jeu est de capturer des Pals pour nous aider à survivre en construisant des abris et en récoltant des ressources.

Quand et où sort Palworld ?

Palworld sort sur PC, Xbox One et Xbox Series le 19 janvier 2024. Il sort tout d’abord en accès anticipé avec un contenu restreint. On ignore encore la date de sortie de la version complète.

Palworld est-il disponible sur le Xbox Game Pass ?

Palworld est compris dans le Xbox Game Pass dès sa sortie sur consoles, le 19 janvier.

Palworld est-il prévu sur PlayStation et Switch ?

Pour le moment, aucune version PlayStation n’est prévue pour Palworld. Le jeu n’a pas été annoncé sur Switch non plus.

Que sont les Pals ?

Les Pals sont les équivalents des Pokémon dans le monde de Palworld. Il est possible de les capturer et de les faire combattre à nos côtés, ou bien de les mettre au travail forcé pour obtenir des ressources. Il est aussi possible de s’en servir de montures.

Peut-on combattre d’autres dresseurs de Pals ?

Oui, il est possible de rencontrer des dresseurs de Pals qu’il faudra affronter, pas seulement à l’aide de nos propres créatures, mais aussi avec tout un arsenal d’armes à feu à notre disposition.

Est-ce que Palworld dispose d’un monde ouvert ?

Palworld met aussi l’accent sur l’exploration ce qui veut dire qu’il met en place un monde ouvert à explorer librement, que ce soit seul ou à plusieurs en compagnie de vos Pals.

Est-ce que Palworld est PvP ?

Pour l’instant, lors de son accès anticipé, aucun mode PvP n’est intégré dans Palworld. Mais le studio souhaite en intégrer dans la version finale.

Peut-on créer son propre serveur dans Palworld ?

Pour jouer avec plus de monde, il est possible de créer un serveur dédié dans Palworld qui pourra accueillir jusqu’à 32 personnes. Cependant, vous devrez vous créer un nouveau personnage dans ce serveur.

Est-ce que Palworld est jouable en mode offline ?

Oui, vous pouvez jouer à Palworld sans être connecté à Internet.

Peut-on faire se reproduire les Pals ?

L’élevage de Pals est une activité possible dans Palworld. Vous pouvez trouver des œufs dans la nature afin de les placer dans un incubateur afin d’obtenir des Pals inédits, que vous n’aurez pas besoin de capturer.

Que se passe-t-il lorsque l’on meurt dans Palworld ?

Tout dépend des options choisies lors de la création du serveur et du mode de difficulté. Si vous jouez avec des paramètres standards, vous perdre tout votre inventaire et tout ce que vous possédez sur vous. En revanche, vous ne perdre pas vos Pals, ni votre camp et vos différentes constructions. Avant d’affronter un boss ou d’aller dans un donjon, il est donc recommandé de placer tous vos objets de valeurs dans une caisse de rangement à l’abri sur votre camp.

Palworld possède-t-il un cycle jour/nuit ?

Oui, les heures défilent au sein du monde dans lequel vous vivez et vous aventurer de nuit n’est pas recommandé, principalement à cause du froid.

Peut-on mourir de faim ou de froid dans Palworld ?

Avant d’être un jeu aux allures de Pokémon, Palworld est avant tout un jeu de survie. Ce qui veut dire que vous devrez gérer votre faim ainsi que votre température corporelle pour survivre.

Peut-on jouer à plusieurs ?

Oui, Palworld est un jeu de survie qui peut être joué en coopération. Vous pourrez ainsi interagir avec vos amis et même effectuer des échanges avec eux.

Combien de Pals existe-t-il ?

Au lancement de l’accès anticipé, on compte environ une centaine de Pals à croiser dans le jeu et à capturer (111 au lancement). Un chiffre qui sera augmenté lors de la sortie de la version finale.

Quelles sont les configurations PC de Palworld ?

Voici les différentes configurations PC requises pour profiter de Palworld sur votre machine :

Configuration minimale

Processeur : i5-3570K 3.4 GHz 4 Core

Mémoire vive : 16 Go de mémoire

Carte graphique : GeForce GTX 1050 (2 Go)

DirectX : Version 11

Espace disque : 40 Go

Configuration recommandée

Processeur : i9-9900K 3.6 GHz 8 Core

Mémoire vive : 32 Go de mémoire

Carte graphique : GeForce RTX 2070

DirectX : Version 11

Espace disque : 40 Go

En bref

Palworld

Éditeur : Pocketpair

: Pocketpair Développeur : Pocketpair

: Pocketpair Genre : Survie – Craft – Aventure

: Survie – Craft – Aventure Prix : 29,99 €

: 29,99 € Console : PC – Xbox One – Xbox Series

: PC – Xbox One – Xbox Series Date de sortie : 19 janvier 2024 (accès anticipé)