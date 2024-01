Comment fonctionne le multijoueur dans Palworld ?

Tout d’abord, oui, il est possible de jouer entre amis et jusqu’à 4 personnes en coopération. Il est aussi possible de rejoindre un serveur dédié dans lequel vous pourrez accueillir jusqu’à 32 personnes, même si cette fonctionnalité est pour l’instant limitée.

Pour jouer avec vos amis, il faudra que l’un des membres du groupe crée un nouveau monde et autorise le multijoueur lorsqu’il paramètre le serveur en question (il est possible d’activer le multijoueur à tout moment depuis le menu principal). Le joueur pourra commencer son aventure puis, quand il le souhaite, il pourra ouvrir le menu afin d’aller dans la partie des options afin d’y trouver un code, qu’il devra partager à ses amis.

Ces derniers pourront entrer ce code à partir du menu principal du jeu, et ainsi rejoindre l’hébergeur de la partie. Notez donc que les personnages qui rejoignent une partie commenceront de zéro, mais pourront profiter des installations du premier joueur, ainsi qu’échanger des objets et des Pals avec lui.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series.