Quelles statistiques augmenter sur votre personnage ?

La réponse à cette question pourra varier en fonction de votre style de jeu. Palworld possède plusieurs aspects et tous les joueurs et les joueuses ne viennent pas y chercher la même chose. Mais il faut bien avouer que la composante principale du jeu est la survie ainsi que le craft. Par conséquent, deux caractéristiques paraissent essentielles ici à savoir les PV et le Poids actuel.

Les PV tout d’abord, car il vous faudra survivre et ne pas tomber sous le coup de la première attaque d’un Pal. Même avec une bonne armure, les PV descendent vite et se soigner est loin d’être simple dans le jeu. C’est pourquoi, avec un bon taux de PV, vous aurez déjà l’esprit plus tranquille pour vous aventurer en dehors de votre camp.

Vient ensuite le Poids. Ici, c’est davantage une question de confort. Le craft occupe une majeure partie de l’expérience de jeu, et il n’y a rien de plus énervant que de faire des allers-retours vers notre camp quand notre sac est plein et que notre personnage ne peut ni courir, ni sauter. En augmentant le poids maximal que vous pourrez porter, l’expérience de craft et de récolte sera beaucoup, beaucoup plus agréable (et vous progressez plus vite dans l’élaboration de votre camp).

