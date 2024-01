Tous les types de Pals dans Palworld

Comme les Pokémon, les Pals ont aussi un type et donc des affinités qui sont utiles à connaître en combat, surtout contre les boss. Ces avantages et ces faiblesses élémentaires doivent être connues pour maximiser vos chances de rester en vie, et pour composer une équipe de Pals équilibrée. Voici donc les différentes forces et faiblesses de chaque type dans Palworld :

Feu : Fort contre Glace, faible contre Eau

: Fort contre Glace, faible contre Eau Eau : Fort contre Feu, faible contre Électrique

: Fort contre Feu, faible contre Électrique Électrique : Fort contre Eau, faible contre Sol

: Fort contre Eau, faible contre Sol Sol : Fort contre Électrique, faible contre Plante

: Fort contre Électrique, faible contre Plante Plante : Fort contre Sol, faible contre Feu

: Fort contre Sol, faible contre Feu Glace : Fort contre Dragon, faible contre Feu

: Fort contre Dragon, faible contre Feu Dragon : Fort contre Ténèbres, faible contre Glace

: Fort contre Ténèbres, faible contre Glace Ténèbres : Fort contre Neutre, faible contre Dragon

: Fort contre Neutre, faible contre Dragon Neutre/Sans affinité : Faible contre Ténèbres

Notez que les Pals peuvent également avoir un double-type, ce qui est à prendre en compte pour ne pas se faire avoir. Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.