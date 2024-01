Les manières de gagner de l’XP dans Palworld

Il existe différents moyen de gagner de l’expérience dans Palworld, même si certaines techniques s’avèrent être plus efficaces que d’autres, à conditions d’en avoir les moyens.

Capturer 10 Pals de chaque espèce

Vous l’avez remarqué, en capturant un Pal, vous obtiendrez une bonne dose d’expérience. Mais contrairement à un jeu Pokémon classique où vous ne cherchez qu’à capturer qu’un seul Pokémon de chaque espèce, ici, Palworld se la joue Pokémon Arceus en vous demandant d’en capturer 10 du même type. En faisant cela, au bout du dixième Pal capturé de la même espèce, vous obtiendrez un boost d’expérience non négligeable via le bonus de capture, visible en bas à droit du Paldex. N’hésitez donc pas à capturer des Lamball en masse, d’autant plus que cela vous sera utile pour votre camp.

Massacrez les Pals ou les bandits

Si vous êtes en manque de Sphères de Pal, vous pouvez plutôt opter pour la chasse et tuer tous les Pals que vous croiserez sur la route pour gagner beaucoup d’expérience. Ne vous attaquez pas aux Pals à un niveau supérieur au votre étant donné que cela vous prendra du temps pour les abattre, mais visez plutôt les zones avec pleins de petits Pals faciles à abattre. Repérez aussi les Pals les plus belliqueux et ne vous amusez pas à courir après ceux qui s’enfuient.

Autre manière de gagner de l’expérience en combattant, repérer les camps de contrebandiers. Levez simplement la caméra au ciel pour chercher les signaux de fumée, et c’est là que vous trouverez ces camps à massacrer.

Ne vous arrêtez pas de construire

La construction est un domaine essentiel de Palworld, et cela vous rapporte aussi beaucoup de points d’expérience. N’hésitez donc pas à construire tout et n’importe quoi tant que vous en avez les moyens, même si vous démantelez ensuite ces constructions.

Modifiez les paramètres de votre serveur

D’accord, c’est de la triche. Ou presque. Mais si vous avez envie de progresser rapidement, vous pouvez utiliser cette solution, surtout si vous avez peu de temps à consacrer au jeu ou si vous souhaitez juste une expérience plus confortable. Avant de lancer votre partie, sélectionnez votre serveur et modifiez ses paramètres en boostant le gain d’XP, ou en rendant les combats plus faciles. Personne ne vous jugera, promis.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.