Quand Palworld sortira t-il sur PlayStation et Switch ?

Disponible depuis ce vendredi 19 janvier, Palworld est la nouvelle création du studio Pocket Pair. Présenté grossièrement comme un clone de Pokémon, il tient finalement plus du jeu de survie à la ARK ou à la Valheim. Jouable en solo ou en coopération, le titre vous demande de survivre, de créer et d’améliorer votre campement et de vous familiariser avec les Pals, ces créatures qui peuvent vous aider dans vos tâches et qu’il faut collectionner. Disponible pour l’instant uniquement sur Steam et Xbox, Palworld sortira t-il sur PlayStation ou Nintendo Switch ?

Palworld est-il une exclusivité Xbox ?

C’est une question que l’on peut absolument se poser : uniquement disponible sur PC et sur les consoles Xbox via le Game Pass, on pourrait se demander si le jeu sortira bien un jour sur une autre plateforme. Pour l’instant, il faut savoir que le jeu n’est disponible (et n’est prévu) que sur PC via Steam et Xbox, et uniquement sur ces plateformes.

Nous avons contacté les développeurs quelques jours avant le lancement pour leur demander si une arrivée PS5 était possible et leur réponse est la même que dans la FAQ qu’ils ont publié sur Steam : « Nous n’avons pas prévu cela pour l’instant, mais nous y réfléchirons lors du développement ! ». Autrement dit, n’espérez pas une sortie PlayStation pour l’instant. On imagine qu’une sortie Switch est d’autant plus compromise, puisqu’il serait plus difficile de faire tourner un tel jeu de survie.

Une sortie PlayStation plus tard ?

Cependant, il n’est pas impossible qu’une sortie PlayStation se fasse à l’avenir : si rien n’est prévu pour l’instant, rappelons que Palworld est actuellement en accès anticipé. Si aucune exclusivité Xbox ne semble avoir été signée, il n’est donc pas impossible que le jeu arrive sur d’autres consoles une fois que l’accès anticipé se termine. C’est souvent le cas pour les titres qui sortent en early access (et dont les sorties Xbox se font plus facilement grâce au programme Game Preview). Le seul problème, c’est que nous ne savons pas combien de temps va durer cet early access.

Si Pocket Pair a confirmé sa volonté d’apporter régulièrement des contenus au travers des mises à jour régulières, il n’y a encore aucune date, période ou année visée pour le lancement définitif. Craftopia, le précédent titre du studio, est arrivé en accès anticipé en 2020 et n’est toujours pas sorti de cette phase, malgré un suivi toujours assuré (ou presque). On imagine que Palworld a davantage d’ambitions et que son succès immédiat vont jouer dans la balance pour accélérer les choses mais il ne faut pas espérer une sortie finale très rapidement, et donc probablement, aucun portage PlayStation ni Switch avant (très) longtemps.

Si l’on imagine qu’une sortie PS5 se fera un jour, il est néanmoins impossible d’estimer une fenêtre de sortie pour l’instant. Quant à la Switch, il serait plus simple de l’espérer sur la prochaine console de Nintendo. En attendant, si l’aventure vous tente sur Steam ou Xbox, sachez que nous avons sorti de nombreux guides sur Palworld, à retrouver sur notre site.