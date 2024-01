Où trouver Vixy ?

Pour dénicher des Sphères de Pal gratuitement et sans trop d’effort, il existe une solution simple. Il faudra vous mettre en chasse d’un Pal nommé Vixy, qui se trouve assez facilement au début du jeu puisqu’il rôde dans la région du hameau. Il est reconnaissable grâce à sa ressemblance avec un renard, et il n’est pas très difficile à attraper. Capturez en plusieurs puis retournez à votre camp.

Maintenant il faudra construire une ferme et y placer vos Vixy dans celle-ci, s’ils le veulent bien. Ces Pals ont la particularité de pouvoir creuser le sol et donc d’y dénicher quelques trésors, dont des Sphères de Pal. Autrement dit, en laissant passer le temps, les Vixy vont vous donner accès à quelques Sphères de Pal facilement directement dans votre ferme. Et on sait à quel point ces Sphères sont précieuses en début de partie, c’est pourquoi en obtenir gratuitement de la sorte est une aubaine pour bien démarrer.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.