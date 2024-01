Où trouver des organes d’allumage et de congélation dans Palworld ?

Pour trouver ces objets, deux options s’offrent à vous. La plus rapide, et surtout la moins chère, consiste à aller tuer ou capturer quelques Pals de départ comme Rooby ou Pengullet, qui vont respectivement dropper des organes d’allumage et de congélation. En réalité, presque tous les Pal de type Feu vont lâcher des organes d’allumage à leur mort ou en les capturant, et il en sera de même pour les organes de congélation avec les Pals de type Glace.

L’autre solution – si vous n’avez pas envie de chasser – consiste à dépenser vos pièces d’or chez un marchand pour en obtenir, comme le Colporteur qui se trouve dans le Hameau, l’une des premières zones du jeu au sud de la carte.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series.