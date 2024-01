Quel Pal chasser pour trouver des Fluides de Pal ?

Les Fluides de Pal se trouvent, comme vous pouvez facilement le deviner, sur les Pals. Mais pas sur n’importe lesquels. Pour en trouver, il va falloir vous mettre en chasse des Pals qui sont davantage de type aquatique et que vous pouvez donc trouver au bord de l’eau, sur les plages. Il faudra les tuer ou les capturer pour avoir une chance d’obtenir ces Fluides. On en trouve par exemple sur les Pals tels que Fuack ou encore Pengullet, deux Pals que l’on rencontre assez vite dans les premières zones du jeu.

Pour savoir si un Pal peut lâcher des Fluides de Pal ou non, rendez-vous dans votre Paldex pour consulter la page de chaque Pal, en regardant la section « Objets lâchés » pour savoir si les Fluides de Pal sont présents ou non.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.