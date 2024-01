Comment reconnaître un Pal chanceux ?

Il est bien possible de trouver des Pals qui sont différents de leurs congénères. Mais contrairement à Pokémon, ils ne disposent pas d’une couleur différente. Certes, certains Pals comme Jolthog disposent d’une version alternative modifiant leur type, comme un Pokémon version Aloha, si vous avez la référence. Vous ne croiserez simplement pas ces Pals dans les mêmes régions du monde, et leur type seront différents, mais il s’agit bien de Pals compris dans le Paldex et ce n’est pas ce qui nous intéresse ici.

Pour ce qui est des « shiny », c’est différent. On trouve des Pals plus rares, qui ne changent pas de couleur, mais qui sont bien plus gros et que l’on appelle des Pals chanceux. Ils scintillent aussi et peuvent donc se repérer de loin.

Ces Pals sont beaucoup plus forts qu’une version normale de la même espèce, avec des capacités uniques. Leur taux d’apparition exact n’est pas connu et à ce jour, il n’existe aucun moyen de forcer la chance. Enfin, sauf si vous souhaitez aller faire un tour dans les paramètres du serveur pour augmenter le nombre de Pals sur la carte (mathématiquement, vous aurez ainsi plus de chance).

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.