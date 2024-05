Remedy et Tencent annulent le Projet Kestrel, un jeu multijoueur anciennement nommé Project Vanguard

Remedy et Tencent annulent le Projet Kestrel, un jeu multijoueur anciennement nommé Project Vanguard

Plus de 141 millions de Switch vendues, Nintendo met à jour ses chiffres et dévoile les ventes de Princess Peach

Plus de 141 millions de Switch vendues, Nintendo met à jour ses chiffres et dévoile les ventes de Princess Peach

Surprise, Hades II est disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store !

Surprise, Hades II est disponible dès maintenant en accès anticipé sur Steam et Epic Games Store !

Suite à l’affaire Helldivers 2, Sucker Punch affirme qu’il ne faudra pas de compte PSN pour jouer à la version PC de Ghost of Tsushima

Suite à l’affaire Helldivers 2, Sucker Punch affirme qu’il ne faudra pas de compte PSN pour jouer à la version PC de Ghost of Tsushima