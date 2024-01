Où trouver du Soufre dans Palworld ?

Contrairement aux matériaux de base demandés au début de votre aventure, le Soufre ne s’obtient qu’en partant explorant un peu la map de Palworld. Pour en trouver, vous allez devoir vous aventurer assez loin à l’ouest de la carte, puisqu’il faudra aller en direction du volcan noir.

Cette zone regorge de Pals dangereux aux alentours du niveau 30, c’est pourquoi il faudra bien faire attention sur ces lieux. On ne pourra que vous conseiller d’avoir avec vous une monture, si possible volante, afin de repérer les lieux et voir où les gisements de Soufre se trouvent.

Ils sont faciles à repérer, puisqu’ils sont de couleurs jaune or. Dans la zone du volcan, vous en trouverez énormément, tout comme dans la région la plus au nord-est de la map. De quoi vous aider à fabriquer des tas de munitions pour le fusil à mousquet.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.