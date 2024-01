Comment voyager rapidement dans Palworld ?

Lorsque l’on démarre une partie dans Palworld, le premier réflexe que l’on a est de ne pas trop s’aventurer hors de notre petit camp, surtout pour ne pas mourir de froid la nuit ou d’éviter des trop longs voyages à pied. Mais rester dans ce paramètre de sécurité n’est pas obligatoire grâce à la fonction voyage rapide.

Celle-ci se débloque lorsque vous toucherez votre première statue d’aigle géante, cependant, seule, cette statue ne vous servira à rien. En effet, pour voyager rapidement, il faut obligatoirement avoir deux points de téléportation. Même si vous avez activé une statue, il est impossible de se téléporter à cette dernière depuis n’importe où, il faudra forcément être sous une autre statue. Ou bien près de votre stèle de camp, qui vous permet d’augmenter le niveau de ce dernier. Elle agit aussi comme un point de téléportation.

Autrement dit, n’ayez pas peur de vous aventurer à la recherche de toutes ces statues pour avoir une plus grande liberté d’entrée de jeu.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.