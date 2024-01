Changez de Sphère de Pal

Comme dans Pokémon et les multiples types de Pokéballs que l’on retrouve dans les jeux, Palworld possède aussi différentes Sphères de Pals à trouver, comme les Giga Sphères qui augmentent sensiblement votre chance de capture d’un Pal. Vous pouvez trouver ces Sphères directement dans la nature ou bien les crafter vous-mêmes une fois un certain niveau atteint, et on vous conseillera de ne pas les utiliser contre n’importe quel Pal et n’importe comment.

Affaiblissez les Pals et prenez-les à revers

Là encore, comme les Pokémon, lancer une Sphère sur un Pal en pleine forme à un niveau similaire au vôtre n’aura que très peu d’effet. Il faudra faire en sorte d’affaiblir le Pal pour augmenter vos chances de capture, mais aussi vous placer derrière eux (en faisant en sorte que votre Pal occupe l’ennemi) pour obtenir un bonus en leur lançant une Sphère qui va les prendre à revers.

Comment améliorer votre force de capture dans Palworld ?

Mais la vraie meilleure technique pour capturer des Pals plus facilement est d’améliorer votre force de Capture. Pour cela, il faudra vous rendre à une Statue de puissance, à condition d’avoir recueilli des Statues de Ticureuil. Ces statues sont posées un peu partout dans le monde et se remarque de loin grâce à leur éclat vert scintillant. Après en avoir ramassé plusieurs, vous pourrez les offrir en offrande à une Statue de puissance pour augmenter définitivement votre force de capture.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.