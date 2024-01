Comment gagner rapidement des points technologiques ?

Au début du jeu, vous ne manquerez pas de points technologiques puisque vous en obtiendrez beaucoup en montant le niveau de votre personnage. Mais ils auront tendance à vite se raréfier au fur et à mesure de votre partie, même si faire quelques sessions de farm d’XP sera toujours l’idéal pour en obtenir vite.

L’autre option pour gagner des points technologiques est d’explorer la map afin d’activer les différentes statues d’aigle géantes. En les activant, vous recevrez quelques points bonus.

Comment trouver des points technologiques antiques ?

Pour les points technologiques antiques, ça se corse. Ne vous attendez pas à en débloquer de suite, puisque le seul moyen pour en obtenir est de battre les différents boss du jeu. En dehors de ceux dont le combat est précédé d’une cut-scene, vous en trouverez également dans la nature avec une barre de vie géante qui s’affichera en rouge au-dessus de l’écran. Tuer ces Pals vous donnera des points technologiques antiques qui serviront à crafter des objets et des meubles spéciaux. Notez qu’il ne sert à rien de battre le même boss plusieurs fois, car vous n’obtiendrez qu’un seul point lors du premier combat.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.