Guide Stellar Blade

Dans cette première partie, vous retrouverez l’ensemble de nos astuces, guides et autres soluces sur Stellar Blade. Vous y trouverez nos articles concernant l’avancée dans l’histoire principale, les quêtes annexes, ou encore le moyen de récupérer les différents objets à collecter dans le jeu. Sachez que cette section sera régulièrement mise à jour d’ici le lancement du jeu et après sa sortie, donc n’hésitez pas à revenir la consulter.

FAQ Stellar Blade

Dans cette section, vous retrouverez les questions régulièrement posées au sujet du jeu Stellar Blade. Vous pouvez poster vos questions en commentaires et nous alimenterons cette FAQ.

Présentation Stellar Blade

Stellar Blade, anciennement Project EVE, est un jeu d’action développé par le studio Shift Up et édité par Sony Interactive Entertainment. Le jeu nous demande d’incarner EVE, une guerrière chargée de repousser l’invasion des Naytibas (d’étranges créatures à l’origine inconnue) qui ont colonisés la planète Terre suite à une catastrophe.

Quand et où sort Stellar Blade ?

Stellar Blade sort le 26 avril 2024, uniquement sur PlayStation 5. Une version PS4 avait été annoncée lorsque le projet avait débuté son développement, mais elle n’est plus d’actualité.

Des versions PC et Xbox sont-elles prévues pour Stellar Blade ?

Pendant un temps, il était prévu que Stellar Blade sorte sur d’autres plateformes, au moins le PC. Sony a cependant récupéré l’édition du jeu, ce qui a rendu ce dernier exclusif à la PS5. On peut néanmoins se douter que le titre arrivera un jour ailleurs, notamment sur PC.

Stellar Blade est-il un jeu entièrement solo ?

Oui, Stellar Blade est un jeu solo qui ne comporte aucune composante multijoueur ou coopérative.

Stellar Blade possède-t-il un monde ouvert ?

Stellar Blade est un jeu d’action relativement linéaire, avec une structure proche de ce que l’on retrouve dans un beat’em all, voire dans un Souls-like. Cependant, il dispose également de zones semi-ouvertes qui offrent plus de liberté.

Stellar Blade est-il plus proche d’un Souls ou d’un Bayonetta ?

Souvent comparé à Bayonetta ou NieR Automata à cause de sa tournure très action, Stellar Blade emprunte aussi quelques idées au sous-genre du Souls-like. Que ce soit l’approche des ennemis, l’importance de la parade ou des contres, ou bien encore quelques éléments comme les camps pour se reposer et faire réapparaitre les monstres. Cependant, Stellar Blade n’est pas un Souls-like pour autant mais bien un jeu d’action, qui ne fait que piocher quelques idées ici et là dans différents autres genres.

Des modes de difficulté sont-ils disponibles dans Stellar Blade ?

Oui, Stellar Blade possède des modes de difficulté dont un mode Facile, qui permet de suivre l’histoire plus simplement si les combats sont trop difficiles pour vous.

Stellar Blade est-il traduit en français ?

Stellar Blade est totalement traduit en français. Il dispose aussi bien de textes traduits dans notre langue qu’un doublage intégral avec des voix françaises.

Combien de tenues différentes seront disponibles pour EVE dans Stellar Blade ?

L’une des particularités de Stellar Blade est de disposer d’une grande garde-robe pour EVE, l’héroïne du jeu. Le réalisateur du jeu a affirmé qu’il serait possible de débloquer entre 20 et 30 tenues dans le jeu de base, sans compter les futurs mises à jour prévues.

Est-ce que des DLC sont prévus pour Stellar Blade ?

Pour le moment, aucun DLC n’est planifié pour Stellar Blade. Le studio n’a cependant pas écarté l’idée d’avoir des tenues spéciales en DLC qui seraient des crossovers avec d’autres licences.

Une démo est-elle disponible pour Stellar Blade ?

Oui, vous pouvez vous rendre sur le PlayStation Store et télécharger une démo pour Stellar Blade. Celle-ci donne accès au début du jeu jusqu’au premier boss, ainsi qu’à un combat spécial contre un autre boss. Votre avancée dans la première partie de la démo peut être transférée vers le jeu final.

Quel est le contenu de l’édition Numérique Spéciale de Stellar Blade ?

Aucune édition collector n’a été annoncée pour Stellar Blade, mais le jeu dispose bien d’une édition deluxe sur PS5 Voici ce qu’elle contient.

Jeu complet

Combinaison des étoiles pour EVE

Lunettes demi-cerclées pour EVE

Boucles Quadruple rectangle pour EVE

Manteau des étoiles pour Adam et Lily

Pack astronome pour le drone

2 000 EXP PC

5 000 pièces d’or (monnaie en jeu)

Où acheter Stellar Blade au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Stellar Blade est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

En bref