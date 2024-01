Comment fermer du fer dans Palworld ?

Cette méthode a été dénichée par Boomstick Gaming et elle s’avère être très, très efficace. Pour commencer, il faudra obligatoirement faire en sorte d’augmenter assez votre niveau de camp pour pouvoir en construire un deuxième. Allez ensuite établir ce second camp au sud-ouest du Hameau, à l’endroit indiqué par la carte ci-dessous, pour y voir une plaine avec des tas de gisements de métal à portée.

Il faut établir votre camp au milieu de cet endroit, et y placer des Pals stratégiques comme Digtoise (si vous n’en avez pas, ils se trouvent dans le désert à l’endroit indiqué ci-dessous) qui peuvent miner ces gisements. Il vous faudra aussi placer des boites de stockages et des Pals pouvant transporter ces matériaux. Pour que tout soit automatisé, pensez à construire des lits, mais aussi une plantation et un panier de nourriture pour que le camp soit autonome (il faudra aussi des Pals pour arroser et récolter la nourriture, comme Fuack et Lifmunk).

Et ensuite, laissez faire vos Pals. La récolte va s’effectuer très vite même s’il faudra parfois laisser des jours s’écouler pour que vos Pals se reposent et que les gisements réapparaissent, mais vous aurez du minerai de métal à foison. Vous pouvez tenter de placer les coffres tout près du point de téléportation pour éviter d’effectuer des allers-retours trop fréquents tout en vous surchargeant, mais cette technique est quelque peu capricieuse (elle ne fonctionnait que rarement chez nous).

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus. Vous trouverez ci-dessous la vidéo de Boomstick Gaming qui revient en détails sur ce processus.