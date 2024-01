Où trouver du blé et de la farine dans Palworld ?

Le blé n’est pas une ressource primordiale pour le jeu, étant donné qu’elle ne sert qu’à être un aliment de plus, mais sa production reste tout de même très utile. C’est dès le niveau 15 que vous pourrez construire des plantations de blé pour y placer des Pals ayant des capacités de récolte et d’arrosage, afin qu’ils puissent automatiser la création de ces pousses. Récolter du blé vous servira non seulement à nourrir vos Pals, mais aussi à créer de la farine, un ingrédient essentiel pour des recettes comme le Gâteau.

Pour cela, il faudra placer votre blé dans un Broyeur, qui s’obtient aussi niveau 15, afin de le transformer en farine. Il ne vous reste ensuite plus qu’à cuisiner pour que vos Pals et vous n’ayez plus jamais le ventre vide.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.