La récolte de ressources dans Palworld peut s’avérer être assez frustrante, surtout quand on ne sait pas réellement où chercher les matériaux dont on a besoin. Pour le bois et la pierre, pas besoin de se creuser les méninges, mais pour d’autres ressources, c’est parfois plus compliqué au début du jeu. Comme avec le cuir, qui peut être trouvé facilement à condition de savoir où chercher.