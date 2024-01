Quel est le premier fusil à obtenir dans Palworld ?

Pour crafter votre arme à feu, il vous faudra d’abord avoir en votre possession un établi pour armes. Pour débloquer cette technologie, il faudra impérativement que votre personnage soit au niveau 20. Ou plutôt 21, puisque c’est à ce niveau que la technologie du Fusil à mousquet, la première arme à feu, peut se débloquer. Une arme très lente à recharger, mais qui inflige de gros dégâts.

Pour crafter ce fusil, vous aurez donc besoin de trois ingrédients principaux, à savoir :

25 x Lingot de métal

5 x Huile de Pal de qualité

50 Bois de charpente

Pour le bois et les lingots de métal, vous ne devriez pas avoir besoin d’aide (vous devrez simplement poser vos morceaux de minerais de métal dans une fournaise), mais l’Huile de Pal de qualité est plus rare.

Où trouver de l’Huile de Pal de qualité ?

S’il existe différents moyens d’en obtenir, nous en avons obtenu au nord da la map, dans la région un peu plus aride et désertique (un point de réapparition est disponible sur l’île un peu plus au nord-ouest). C’est en capturant des Pals (ou en tuant) comme Digtoise que nous avons obtenu directement la quantité recherchée.

Une fois tous les ingrédients en votre possession, vous pourrez crafter l’arme. Il faut faudra ensuite des munitions, que vous pouvez par exemple looter sur les bandits.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.