Comment réparer l’erreur 0x803F8001 dans Palworld ?

L’erreur 0x803F8001 peut paraître assez courante dans de nombreux jeux qui tournent sur le Microsoft Store et sur le Xbox Game Pass, et ce problème est aussi valable pour Palworld. L’option la plus rapide pour contourner le bug et de réinitialiser l’application Xbox/Microsoft Store de cette manière :

Allez dans les paramètres de votre PC puis dans le menu Applications > Applications installées

Trouvez l’application Xbox et sélectionnez les trois petits points à droite, puis Options avancées

Descendez jusqu’au menu Réinitialiser et appuyez sur Réparer. Si cela ne fonctionne pas, tentez le bouton Réinitialiser.

Sur les consoles Xbox, c’est un peu plus périlleux puisque vous devrez là aussi réinitialiser votre console en vous rendant dans les paramètres. Une mesure qui n’est pas forcément conseillée sauf si le problème n’est vraiment pas résolu.

Palworld est disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series.